Ogres novads aicina sagaidīt Pirmo adventi

Ogrē, iepretim novada pašvaldības administrācijas ēkai pie Jēzus dzimšanas ainiņas sākot no pulksten četriem katrā adventes svētdienā, kā arī sestdienā pirms Ziemassvētkiem sarunām būs sastopami tradicionālo konfesiju mācītāji. Tāpat kā citus gadus apmeklētājus priecēs aitiņas un gani, taču būs jauni Betlēmes ainiņas izpildījuma elementi.



Spoži un silti mirdzēs Brīvības ielas gājēju promenāde. Liepu aleju rotās jaunas dekorācijas ar liepu lapu motīvu. Liepu alejas galā būs jauna gaismas instalācija – eņģeļa spārni un nimbs, zem kā varēs fotografēties.



Bērzu aleja visā tās garumā būs izrotāta ar gaismas virtenēm. Krasta ielā un gar Brīvības ielu, no Krasta laukuma ejot uz centra pusi, kā arī Ogres rajona slimnīcas teritorijā un ielas otrā pusē, kā jau mežainā vietā, rotājumos tiks attēlota Latvijas meža dzīvnieku tēma – ceļā būs sastopami izgaismoti ērgļu, zaķa, aļņa, lācenes ar lācēniem un briežu silueti. Tiks izgaismota gājēju ietve no Turkalnes ielas pagrieziena līdz luksoforam Kranciema ielā, arī Ogres Centrālā bibliotēka mirdzēs Ziemassvētku rotā. Rotājumu aplis noslēgsies skvēriņā pie Kristus dzimšanas ainiņas.



Jauna Ziemassvētku instalācija – liela izmēra globuss, būs izvietota pie Ogres Valsts ģimnāzijas kā zīme, ka jauniešiem, kas mācās ģimnāzijā, visi pasaules ceļi ir vaļā.



Pie katras baznīcas Ogrē un visā novadā Pirmajā adventē tiek izvietotas izgaismotas lielformāta eņģeļu dekorācijas, veidojot gaismas ceļu uz dievnamiem.



Visi Ogres pilsētas rotājumi un izgaismotās vietas atrodamas Ogres novada Tūrisma informācijas centra izveidotajā kartē. Lai ogrēnieši un pilsētas viesi varētu labāk iepazīt šīs vietas, pilsētas kartē atzīmēts pastaigu maršruts aptuveni 2 km garumā.



Turpināsies arī akcija “Egļu stāsts”, kurā par svētku sajūtu radīšanu parūpēsies paši novada iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas, izrotājot savas svētku egles.



Krāšņi rotājumi būs sastopami visos Ogres novada pagastos. Šogad spožās svētku gaismās ietērptā Kariete ar diviem staltiem zirgiem būs aizceļojusi uz Ķeipenes pagastu un pavadīs Ziemassvētkus blakus “Viļņu” mājai, kur muižas laikos bijis zirgu stallis un darbojies zirgu pasts. Nākamajos Ziemassvētkos Kariete ceļos tālāk uz citiem Ogres novada pagastiem.



Ogres novada pilsētās – Ikšķilē, Lielvārdē un Ķegumā, tiks iedegtas jau tradicionālās Ziemassvētku eglītes, kā arī rotājumu klāsts tiks papildināts ar jauniem elementiem.



Ikšķiles Centra laukumā arī šogad tiks izvietota izgaismota Gaismas grāmatas instalācija, bet lielās egles rotājumus papildinās zvaigzne egles galotnē.



Ķegumā centrālās egles galotni rotās Ķeguma pilsētas ģerboņa siluets – saule, saglabāsies arī iepriekšējā gada rotājumus – pussaule, kā arī būs jauni rotājumi baltā, sudraba un zelta toņos.



Lielvārdē – Spīdalas saliņā Rembates parkā iedzīvotājus un pilsētas viesus priecēs egle, apvīta ar Lielvārdes jostu, un tunelis, izrotāts ar Lielvārdes jostas rakstiem. Šogad Lielvārdē Ziemassvētku rotājumi būs arī Lielvārdes jeb Lāčplēša parkā – 3D Ziemassvētku tunelis, rotāts ar Lielvārdes jostas zīmēm un gaismas virtenēm.



Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un viesus gada tumšākajā laikā rast ceļu uz gaismu!