Ogres novads nāk klajā ar jaunu vienojošo identitāti un saukli

Pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas vairāki Latvijas novadi tika apvienoti lielākos reģionos. Jaunā Ogres novada administratīvā teritorija veidojās, apvienojoties Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadam. Lai veicinātu piederības sajūtu apvienotajam novadam, Ogres novada pašvaldība lēmusi par labu jaunas, vienojošas un spēcinošas vizuālās identitātes izveidei. Tā iemieso Ogres novada unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma un leģendāro personību apvienojumu vienā patriotisma un lepnuma pilnā sauklī. Jaunā saukļa “Šeit dzimst leģendas” galvenais vēstījums ir izcelt ikviena jaunā Ogres novada leģendāros stāstus un vietējās personības un simboliski pietuvināt apvienoto novadu iedzīvotājus jaunajam teritoriālajam sadalījumam.



Papildus jaunajai vizuālajai identitātei Ogres novada pašvaldība nāk klajā ar īpašu suvenīru kolekciju – šķīvji ar leģendāru gleznu reprodukcijām. Ir radīti četri dekoratīvie šķīvji. Godinot latviešu varoņeposa “Lāčplēsis” nozīmi, tā leģendāros varoņus un norises vietu, vienam no Ogres novada dekoratīvajiem šķīvjiemizmantota virtuozās gleznotājas un dekoru autores Tamāras Meijas 1935.gada ilustrācija “Lāčplēša teika”, bet otram – ievērojamā grafiķa Herberta Mangolda brīnišķīgais darbs “Pie upes”, kas radīts 1934.–1940.gadā. Abos šķīvjos izmantotais likteņupes motīvs akcentē Daugavas leģendāro lomu Ogres novada pastāvēšanas vēsturē. Divos citos šķīvjos izmantoti unikāli oriģinālie sienu un griestu gleznojumu fragmenti no Ogres sanatorijas, kurus 1927.gadā radījis izcilais gleznotājs un lietišķās mākslas meistars Ansis Cīrulis. Laimīgā kārtā šie leģendārie mākslinieciskie retumi ir nesen glābti no aizmirstības, atjaunoti un tagad aplūkojami visā krāšņumā.



Šobrīd norit aptauja Ogres novada iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai par ieceri jaunam novada sauklim “Šeit dzimst leģendas” un novada suvenīriem – dekoratīvajiem šķīvjiem.