Papildus tam 2020.un 2021.gadā piešķirti valsts aizdevumi 8,7 miljonu eiro apmērā no ministrijas izstrādātās atbalsta programmas Covid-19 ekonomisko seku mazināšanai, kas lielākoties atvēlēti ceļu tīkla labiekārtošanai - gājēju un veloceliņa izbūvei gar autoceļu Ogre-Viskāļi-Koknese, gājēju ceļa izbūve Jaunogres prospekta posmā no Baldones ielas līdz Raiņa prospektam, vides pieejamības nodrošināšana Ogres Valsts ģimnāzijā Meža prospektā 14 un citviet novada teritorijā.
Ogres novada teritorijā ar VARAM atbalstu realizēti vai sākti vairāki iedzīvotājiem un novada attīstībai būtiski projekti, piemēram, vecā aizsargdambja pārbūve un jauna aizsargmola būvniecība pie Ogres ietekas Daugavā, lai novērstu plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu, ūdenssaimniecības attīstības pasākumi Ikšķilē un Lielvārdē, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izbūvējot Ogres Centrālās bibliotēkas ēku, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā un Ogres pašvaldības ēkā Skolas ielā 12.
Uzņēmējdarbības attīstībai pārbūvēts arī ielas posms Kartonfabrikas rajonā, izveidota publiskā infrastruktūra Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā un sākta degradētās teritorijas revitalizācija Pārogres industriālajā parkā.
Jau ziņots, ka, lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, pašvaldībām 2022.gadā plānots atvēlēt valsts budžeta finansējumu aizdevuma formā 70 miljonu eiro apmērā, ko paredzēts piešķirt plašam mērķu lokam, tai skaitā uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai novada teritorijā, ceļu tīklu labiekārtošanai vai iedzīvotājiem nozīmīgu projektu realizēšanai, piemēram, īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona.
Tāpat VARAM šogad turpina augstas gatavības pašvaldību investīciju programmu uzņēmējdarbības vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, un kopumā pašvaldībām būs pieejami vairāk nekā 36 miljonu eiro apmērā.