Tīmekļvietņu vienotā platforma piedāvā pēc vienotiem principiem veidotas, mūsdienīgas un ērti lietojamas valsts iestāžu un pašvaldību mājaslapas. Projekta sauklis: “atšķirīgs saturs – vienota pieeja”.
Ņemot vērā, ka līdzšinējā ogresnovads.lv mājas lapa bija būtiski novecojusi, jaunā tīmekļvietne ikvienam iedzīvotājam un novada viesim ļaus ērti un vienkārši atrast nepieciešamo informāciju un sazināties, turklāt atbildīs augstākajiem drošības un piekļūstamības standartiem, piedāvājot vienkāršu un saprotamu informāciju.
Valsts kancelejā darbs pie projekta noritējis vairāk nekā divus gadus, izstrādājot augstākajiem standartiem atbilstošus dizaina, drošības un piekļūstamības risinājumus. Līdz šim izveidotas un ikvienam pieejamas jau gandrīz 60 jaunas mājaslapas
Kopā ar Ogres pašvaldību šajā projekta posmā vienotajai platformai pievienojas arī tādas iestādes un pašvaldības kā: Jūrmala, Madona, Jēkabpils, Limbaži, Līvāni, Valsts prezidenta kanceleja, Ārlietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un citas.