Otrdiena, 14. aprīlis, 2026 11:09

Ogres novads – viens no galvenajiem ekonomiskās izaugsmes centriem Vidzemē un Latvijā

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, no visām Vidzemes plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām vislielākā uzņēmumu koncentrācija ir Ogres novadā – tajā darbojas 20% no visiem reģiona uzņēmumiem. Nākamie lielākie Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centri ir Cēsu novads ar 18% un Valmieras novads ar 17% uzņēmumu no kopējā reģiona uzņēmumu skaita.

Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: “Uzņēmējdarbības attīstība ir viens no Ogres novada stratēģiskajiem mērķiem, un mēs strādājam, lai uzņēmēji Ogres novadā redzētu stabilu, prognozējamu un uz attīstību vērstu vidi – sākot no kvalitatīvas infrastruktūras un atbalstošas pašvaldības līdz pat kvalificēta darbaspēka pieejamībai. Arvien lielāks skaits uzņēmēju izvēlas tieši Ogres novadu, un tas ir vērtīgs mūsu novada ieguldījums visas Latvijas reģionālajā attīstībā un ekonomiskajā konkurētspējā”.

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem par 2024. gadu, Ogres, Cēsu un Valmieras pašvaldībās koncentrējas kopumā 55% Vidzemes uzņēmumu, tādējādi iezīmējot skaidrus reģionālos ekonomiskās izaugsmes centrus, kas apliecina ne tikai teritoriju konkurētspēju, bet arī to būtisko lomu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, īpaši reģionālās uzņēmējdarbības, nodarbinātības un nodokļu ieņēmumu kontekstā.

Vidzemes plānošanas reģionā būtiskākās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokrūpniecība, kā arī pārtikas ražošanas nozare, un uzņēmējdarbības struktūrā dominē mazie un vidējie uzņēmumi, kas veido 94% no visiem uzņēmumiem, nodrošina vairāk nekā 30 000 darbavietu un vairāk nekā pusi no reģiona nodokļu ieņēmumiem.

