Gleznotāja jubileja iekļauta UNESCO 2022. gada svinamo dienu kalendārā. Viņš bija Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājs un pirmais rektors, kā arī Rīgas pilsētas muzeja (tagad Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) direktors. Mākslinieks savus pirmos dzīves gadus pavadījis Taurupes pagasta “Vecjaužos”, kur šobrīd ir pieejamas tikai “Vilhelma Purvīša mājas – muzeja” ārtelpas, lai baudītu “Vecjaužu” ainavas, kuras sastopamas arī V.Purvīša darbos.
Kopumā Ogrē uzstādītas 17 mākslinieciski apgleznotas Lieldienu olas, kas atrodamas Brīvības ielā, pie Ogres novada Kultūras centra, Mālkalnes prospektā, skvērā starp bērnudārzu “Strautiņš” un tā filiāli Parka ielā, satiksmes rotācijas aplī Kalna prospektā. Brīvības un Tīnūžu ielas krustojumā, uz strūklaku baseina, novietotas olas, uz kurām izvērsti V.Purvīša gleznas “Ziedonis” motīvi.
Skaistas Lieldienu fotogrāfijas var uzņemt Ogres skvērā pie kafejnīcas “Pie zelta liepa”, kur svētkos sveic divi zaķi un iepriecina kokos iekarinātas mazāka izmēra, krāsainas oliņas.
Lieldienu laikā pilsētas centrā, Brīvības ielā 28, tiks uzstādītas arī šūpoles, savukārt pie Ogres novada Kultūras centra apskatāms vides objekts ar vēsturiskām Ogres pastkartēm.
Lielvārdē ir uzstādītas mākslinieciski noformētas olas, kuru zīmējumi akcentē Lielvārdes vērtības, un tās ir eposs “Lāčplēsis”, Edgara Kauliņa ābeļdārzs, Daugavas ainavas, Lielvārdes josta. Līdz šim svētkos Lielvārdē tika izmantotas 3 olas, šogad tās papildinātas ar 12 jaunām, kas izvietotas Avotu māju masīvā, Rembates parkā, Lielvārdes pilsētas centra laukumā, pie mūzikas skolas un Lielvārdes parkā.
Ikšķilē mainīts esošo olu krāsojums ar jauniem zīmējumiem, kas attēlo galvenās Ikšķiles vērtības – kristīgās vērtības, Ikšķiles novada jostas zīmējumi, Daugavas ainavas, Ikšķiles apbūve, Svētā Meinarda sala, Lieldienu motīvi. Olas līdzās citām Lieldienu dekorācijām izvietotas rotācijas aplī Birzes un Skolas ielas krustojumā, pie Ikšķiles dzelzceļa stacijas, Skolas ielā, Ikšķiles pilsētas laukumā, Peldu ielā skvērā pie skatuves, kā arī Ikšķiles pludmalē. Trīs svētku olas, akcentējot Tīnūžu pagasta vērtības (Juglas upe, Tīnūžu kultūras mantojuma simbolu zīmējumi), uzstādītas Tīnūžos.
Ķegumā Lieldienās atrodamas 12 svētku olas – 3 pie Ķeguma dzelzceļa stacijas, 3 Ogres ielā pie degvielas uzpildes stacijas, 3 Skolas ielā pie Ķeguma bibliotēkas un 3 jaunas olas ar Daugavas un saules simboliem Ķeguma parkā, kur ir iespēja arī izšūpoties. Bet Lieldienu zaķus var sastapt Staru ielas māju pagalmā un pie Ķeguma pilsētas pārvaldes ēkas.
Ogres novada Tūrisma centrs ir izveidojis Ogres karti ar Lieldienu rotājumu maršrutu 5 km garumā šeit:
Ķeguma Lieldienu rotājumu maršruts šeit:
Ikšķiles Lieldienu rotājumu maršruts šeit:
Lieldienu rotājumu maršruts Lielvārdē šeit:
Lieldienu olu mākslinieciskais noformējums ir mākslinieka Valta Barkāna un jauno mākslinieku komandas darbs.
Lieldienu dekorāciju novākšana notiks līdz 24. aprīlim, kad tiks izvietotas jaunas dekorācijas par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkiem.
Priecīgus svētkus!