Ogres pastniece starp labākajiem Latvijas pastniekiem

Pastnieku konkurencē klienti par labāko Latgales reģionā atzinuši Eduardu Boku no Krāslavas pirmās pasta nodaļas, Kurzemes reģionā labākais pastnieks ir Normunds Indāns no Rojas pasta nodaļas, Vidzemes reģionā - Dace Svilpe no Ērgļu pasta nodaļas, Zemgales reģionā - Svetlana Vaznoviča no Ogres pirmās pasta nodaļas, bet Rīgas reģionā Ivars Kalniņš no piegādes punkta "Rīga 50".

"Latvijas pasts" jau 13.reizi aicināja iedzīvotājus novērtēt katra reģiona labāko pastnieku un pasta nodaļas operatoru, izceļot viņa profesionālās spējas.

"Latvijas pastā" strādā apmēram 2300 darbinieku, no kuriem 820 ir pastnieki un apmēram 420 - pasta operatori.