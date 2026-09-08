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Otrdiena, 8. septembris, 2026 13:18

Ogres pašvaldība nāk klajā ar jaunu atbalsta programmu vietējiem uzņēmējiem

Leta/OgreNet
Ogres pašvaldība nāk klajā ar jaunu atbalsta programmu vietējiem uzņēmējiem
Foto: LETA
Otrdiena, 8. septembris, 2026 13:18

Ogres pašvaldība nāk klajā ar jaunu atbalsta programmu vietējiem uzņēmējiem

Leta/OgreNet

Ogres novada pašvaldība sākusi jaunu atbalsta programmu, piedāvājot novada uzņēmējiem līdzfinansējumu dalībai izstādēs, liecina informācija pašvaldības mājaslapā. Pašvaldībā norāda, ka ikviens uzņēmums, kas aug, kļūst redzamāks un mērķtiecīgi virza tirgū savus produktus vai pakalpojumus, sekmē arī Ogres novada attīstību.

Ar šo programmu pašvaldība sniegs praktisku atbalstu uzņēmējiem, kuri gatavi spert nākamo soli izaugsmē. Vienlaikus dalība izstādēs ļauj plašākai auditorijai Latvijā un ārvalstīs iepazīt Ogres novadā radīto, stiprinot novada atpazīstamību un uzņēmējdarbības vidi.

Atbalsta programmai šogad pieejami 10 000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam var sasniegt līdz 500 eiro dalībai vietēja vai reģionāla mēroga izstādē, līdz 1000 eiro dalībai nacionāla mēroga izstādē un līdz 2000 eiro dalībai starptautiska mēroga izstādē, tostarp ārvalstīs.

Pašvaldība līdzfinansē līdz 70% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt vismaz 30% jāsedz uzņēmējam.

Atbalstu var saņemt izmaksām, kas nepieciešamas, lai uzņēmums izstādē profesionāli un pārliecinoši prezentētu gan sevi, gan savus produktus vai pakalpojumus. Tās ietver izstādes platības vai stenda nomu, stenda izveidi, montāžu, uzturēšanu un demontāžu, kā arī dizaina, vizuālās identitātes, mākslinieciskā noformējuma un citus ar stenda izveidi saistītus radošos un tehniskos pakalpojumus.

Programmai aicināti pieteikties komersanti un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību Ogres novadā.

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