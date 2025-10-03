Ogres pašvaldībai aizliedz slēgt līgumu par bērnudārza būvniecību: kas atgadījies?

Pašvaldība par uzvarētāju iepirkumā bija atzinusi piegādātāju apvienību "Moduls Engineering Velve", ko veido SIA "Moduls Engineering" un SIA "Velve". "ReRe meistari" ieskatā iepirkuma konkursā ir pieļauti vairāki būtiski pārkāpumi.
Iesnieguma izvērtēšanas komisija atzina, ka "ReRe meistaru" iesniegums par konkursa rezultātiem ir daļēji pamatots. "ReRe meistari" apstrīdēja Ogres novada pašvaldības iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu konkursā, jo uzskata, ka pašvaldība nav veikusi pilnīgu Publisko iepirkumu likumā noteikto izslēgšanas noteikumu pārbaudi, tāpat pašvaldība nav vērtējusi piegādātāju apvienības "Moduls Engineering Velve" atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kā arī pašvaldība nav izsniegusi iepirkuma locekļu individuālos vērtējumus.
Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā "Moduls Engineering Velve" biedrs "Velve" nav pildījis ar pasūtītāju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma.
Pašvaldībai neatkarīgi no tā, vai par šiem apstākļiem pastāv strīds un notiek tiesvedība, ir pienākums pieprasīt "Moduls Engineering Velve" sniegt skaidrojumu un pierādījumus "Velve" uzticamības pierādīšanai.
Iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma atcelt Ogres novada pašvaldības iepirkuma komisijas 2025.gada 29.jūlijā pieņemto lēmumu par konkursa rezultātiem, uzdot pasūtītājam Ogres novada pašvaldībai 30 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtēt konkursā iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu IUB un visiem pretendentiem.
Vienlaikus pašvaldībai ir jānosūta IUB visa informācija attiecībā uz lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu, kā arī jāatmaksā iemaksātais depozīts.