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Otrdiena, 14. jūlijs, 2026 12:22

Ogres pievārtē pie Lībieškalna sāksies cirtes mežaudžu attīstībai

OgreNet / Leta
Ogres pievārtē pie Lībieškalna sāksies cirtes mežaudžu attīstībai
Lībieškalns, foto no interneta resursiem
Otrdiena, 14. jūlijs, 2026 12:22

Ogres pievārtē pie Lībieškalna sāksies cirtes mežaudžu attīstībai

OgreNet / Leta

Jūlija otrajā pusē SIA "Rīgas meži" sāks dažāda veida cirtes Ogres pievārtē pie Lībieškalna. Darbi paredzēti gandrīz 200 hektārus lielā teritorijā. Cirtes tikšot veiktas, lai "veicinātu daudzveidīgu un noturīgu mežaudžu attīstību, uzlabotu aizsargājamu biotopu kvalitāti, nodrošinātu pēctecīgu mežaudžu atjaunošanos, kā arī saglabātu dabas vērtības un rekreācijas iespējas". Mežizstrādes darbi notiks līdz 2027. gada rudenim.

"Lai veicinātu mežaudžu pēctecīgu atjaunošanos", grupu izlases cirtēs paredzēts veidot atvērumus līdz 0,2 hektāriem. Šajos atvērumos pēc darbu pabeigšanas tikšot veicināta jaunu priežu un egļu ieaugšana, "dažādojot mežaudžu vecuma struktūru un ilgtermiņā palielinot mežaudžu noturību".

Sanitārā izlases cirte paredzēta 14 hektāros teritorijas, sanitārā vienlaidus cirte - 0,8 hektāros, kopšanas cirte - 80 hektāros, vienlaidus izlases cirte - 72 hektāros, bet grupu izlases cirte jeb atvērumi - 32 hektāros teritorijas.

Uzziņai:

"Rīgas meži" apgrozījums pērn sasniedza 21,5 miljonus eiro, saglabājoties iepriekšējā gada līmenī, bet peļņa pieauga līdz 1,73 miljoniem eiro. Uzņēmuma rentabilitāte sasniedza 7,1%. Lielāko daļu ieņēmumu jeb aptuveni 58% nodrošināja kokmateriālu realizācija.

"Rīgas meži" ir Rīgas pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko aptuveni 63 000 hektāru mežu, kā arī galvaspilsētas parkus un atpūtas teritorijas, nodrošinot to ilgtspējīgu attīstību un pieejamību sabiedrībai.

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