Jūnijā turpināsies futbola laukuma izbūves darbi. Jūnijā paredzēts arī apgaismes mastu un gaismas ķermeņu montāža, skrejceļu sporta segumu ieklāšana, kā arī visas teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana. Paralēli sāksies arī futbola laukuma sporta seguma ieklāšana un futbola laukuma aprīkošana.
Lai arī futbola laukumu uztur Ogres novada Sporta centrs, darba dienu rītos pēc tā rekonstrukcijas to izmantos Ogres Centra pamatskolas skolēni sporta nodarbībām.
Projekta kopējas finansējums ir 599 994,10 eiro. Lielāko daļu finansē Eiropas fonds, savukārt Ogres novada pašvaldības līdzfinansējums ir 89 999,11 eiro. Citas darbības, kas nepieciešamas futbola laukuma pārbūves īstenošanai, piemēram, futbola laukuma apgaismojuma izbūve, mākslīgā sporta seguma piegāde un ieklāšana, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība, tiek finansētas no Ogres novada pašvaldības finanšu līdzekļiem.