Ogres pilsētai šogad 94 gadi
Savu 94. dzimšanas dienu Ogres pilsēta atzīmē jaunā statusā – administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tā ir pievienojusies Latvija lielo pilsētu saimei un ieguvusi valstspilsētas statusu. Ogre ir arī administratīvais centrs novadam, kuru kopš 2021. gada 1. jūlija veido 16 pagasti un četras pilsētas. Ogres pilsētas gadus skaita no 1928. gada 25. februāra, kad Ogres miestam tika piešķirtas pilsētas tiesības.

Ogres jubileja plašāk tiek svinēta pilsētas svētkos augustā, tā tas būs arī šogad – ar daudzveidīgu svētku programmu un interesantiem pasākumiem. Protams, ja vien svinības neaizēnos vai neierobežos pandēmija vai ģeopolitiskie notikumi.

Šobrīd, kad pavisam netālu no Latvijas, Ukrainā, ar kuru arī Ogres novada pašvaldībai ir izveidojušās ciešas sadraudzības un sadarbības saites, kur arī daudziem ogrēniešiem un novada iedzīvotājiem dzīvo radi, draugi un paziņas, ir iebrukusi Krievijas armija un noris reāls karš, nav piemērots laiks svinībām.

Ogres novada pašvaldība, sveicot iedzīvotājus pilsētas jubilejā, aicina visus domās būt kopā ar ukraiņu tautu tai traģiskajā laikā.

