Ogres jubileja plašāk tiek svinēta pilsētas svētkos augustā, tā tas būs arī šogad – ar daudzveidīgu svētku programmu un interesantiem pasākumiem. Protams, ja vien svinības neaizēnos vai neierobežos pandēmija vai ģeopolitiskie notikumi.
Šobrīd, kad pavisam netālu no Latvijas, Ukrainā, ar kuru arī Ogres novada pašvaldībai ir izveidojušās ciešas sadraudzības un sadarbības saites, kur arī daudziem ogrēniešiem un novada iedzīvotājiem dzīvo radi, draugi un paziņas, ir iebrukusi Krievijas armija un noris reāls karš, nav piemērots laiks svinībām.
Ogres novada pašvaldība, sveicot iedzīvotājus pilsētas jubilejā, aicina visus domās būt kopā ar ukraiņu tautu tai traģiskajā laikā.