Bankā norāda, ka Ogrē ir sākta mūsdienīgas pludmales volejbola halles un sporta centra būvniecība. Projektu īsteno volejbola klubs "Ķirzaka", kas tā realizācijai piesaistījis "BluOr Bank" aizdevumu 1,1 miljona eiro apmērā un "Altum" garantiju. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā paredzēts gandrīz 2,2 miljonu eiro apmērā.
Paredzēts, ka halle atbildīs nacionāla līmeņa sacensību prasībām, tostarp attiecībā uz griestu augstumu un citiem būtiskiem tehniskajiem parametriem.
Jaunā sporta centra platība būs 1567 kvadrātmetri. Tajā paredzēti četri iekštelpu pludmales volejbola laukumi, fitnesa zona ar trenažieriem, grupu nodarbību zāles jogai, pilatēm un citām nodarbībām, kā arī ģērbtuves, dušas, atpūtas zona un cita apmeklētājiem nepieciešamā infrastruktūra.
Teritorijā paredzētas arī autostāvvietas apmeklētājiem, savukārt nākotnē pie halles būs iespējams attīstīt arī āra pludmales volejbola laukumus.
Halles būvniecību plānots pabeigt šogad rudenī, lai sporta centrs apmeklētājiem durvis varētu vērt līdz gada beigām.
"Sākotnēji tā bija vajadzīga mūsu kluba bērniem - aptuveni 300 jaunajiem sportistiem, kuriem ziemā nav piemērotas vietas, kur trenēties pludmales volejbolā. Taču interese ir daudz plašāka - no apkārtējiem novadiem, pieaugušajiem spēlētājiem un sacensību rīkotājiem. Līdz ar to šis būs nozīmīgs sporta infrastruktūras papildinājums ne tikai plašākā reģionā, bet arī Latvijā kopumā," pauž Ogres jauniešu volejbola kluba vadītājs un treneris, volejbola kluba "Ķirzaka" prezidents Artūrs Mangulis (NA).
Jaunais sporta centrs top Dārza ielā, Ogrē.
Jau ziņots, ka "BluOr Bank" auditētā peļņa pagājušajā gadā bija 18,071 miljons eiro, kas ir par 1,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Savukārt bankas koncerna peļņa 2025. gadā bija 18,848 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 7,9%.
"BluOr Bank" aktīvi 2025. gada 31. decembrī bija 1,143 miljardu eiro apmērā, kas ir par 8,9% vairāk nekā 2024. gada beigās, kad bankas aktīvi bija 1,049 miljardu eiro apmērā.
Bankas vienīgais akcionārs ir Latvijas AS "BBG", kuras patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir Aleksandrs Peškovs, Sergejs Peškovs, Andrejs Kočetkovs un Oļegs Čepuļskis.