Trešdiena, 18. marts, 2026 09:57

Ogres pusē sāks darboties divi vidējā ātruma kontroles posmi

Ogres pusē sāks darboties divi vidējā ātruma kontroles posmi
19. martā plkst. 8.00 sāks kontrolēt vidējo braukšanas ātrumu uz Rīgas apvedceļa (A4; Baltezers–Saulkalne) no krustojuma ar autoceļu Rīga–Ērgļi (P4) līdz tiltam pār Mazo Juglu (10,1–13,9 km) un no krustojuma ar autoceļu Ulbroka–Ogre (P5) līdz pārvadam pār Daugavpils šoseju (A6; 14,5–19,9 km). Šajos posmos iekārtas kontrolēs vidējo braukšanas ātrumu, OCTA, tehnisko apskati un autoceļu lietošanas nodevas samaksu, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Plānots, ka šogad uz valsts autoceļiem sāks darboties kopumā 17 jauni vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi. Līdz maijam paredzēts pieslēgt atlikušos sešus posmus:

  • Liepājas šoseja (A9) no Apšupes līdz Tiltiņiem (39,1–56,7 km);
  • Rīgas apvedceļš (A5; Salaspils–Babīte) aiz Misas kanāla līdz degvielas uzpildes stacijai "Virši" (14,2– 20,1 km);
  • autoceļš Tīnūži–Koknese (P80) no divlīmeņu krustojuma ar autoceļu Augšlīgatne–Skrīveri (P32) līdz rotācijas aplim pie Kokneses (40,9–60,1 km);
  • valsts galvenais autoceļš Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (A12): no Varakļāniem līdz Kristceļiem (61,4–69,0 km), no Greiškāniem līdz autoceļa A12 108. km (106,3–108,1. km);
  • autoceļš Sloka–Talsi (P128) no Ragaciema līdz Klapkalnciemam (13,6–19,4 km).

Atbilstoši atklātā iepirkuma rezultātiem kontroles iekārtas 17 posmos uzstāda SIA "Reck", līguma summa ir 1 990 379,12 eiro (ar PVN). Tajā ir iekļauta transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma kontroles iekārtu piegāde, uzstādīšana, kā arī iekārtu un sistēmas uzturēšana piecu gadu periodā. Darbi tiek finansēti no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļiem, ko piešķir Ceļa satiksmes drošības padome, vēsta "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.

Valsts ceļu tīklā jau darbojas 16 vidējā braukšanas ātruma kontroles posmi, kas tika izvēlēti, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu statistiku par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējo satiksmes intensitāti, kravas transporta īpatsvaru un satiksmes organizāciju (aizliegumu apdzīt).

Vidējā braukšanas ātruma kontrole ir viens no rīkiem satiksmes drošības uzlabošanai. Statistika par negadījumiem šajos 16 vidējā ātruma kontroles posmos liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu, tostarp smago negadījumu, skaits tajos samazinās.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātisks satiksmes uzraudzības risinājums, kas nosaka transportlīdzekļa vidējo braukšanas ātrumu konkrētā ceļa posmā, balstoties uz laiku, kādā šis posms tiek veikts. Kontrolētā ceļa posma sākumā un beigās uzstādītais aprīkojums fiksē transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku. Pēc šiem datiem tiek noteikts transportlīdzekļa vidējais ātrums attiecīgajā posmā, skaidro "Latvijas Valsts ceļu" pārstāvji.

