Ģimene, kas ceļu uz dzemdībām mēroja no Daugavpils, savu otro bērniņu uzticēja Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas speciālistu profesionālajai aprūpei. Par drošu un mierpilnu dzemdību procesu rūpējās mediķu komanda: ginekoloģes–dzemdību speciālistes Dr. Kristīna Prostaka un Dr. Anita Ungure, vecmāte Elīna Guseva, pediatre Dr. Oksana Loginova, anesteziologs–reanimatologs Dr. Edgars Putka, operāciju māsa Inna, anestezioloģijas māsa Irēna un māsu palīgs Jūlija.
Pašvaldība ar gandarījumu atzīmē, ka slimnīcas jaunās, ērtās un modernās dzemdību nodaļas telpas kļūst par vietu, kur ģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem jūtas gaidītas un labi aprūpētas. Arvien vairāk vecāku izvēlas doties uz Ogres rajona slimnīcu arī no tālākiem novadiem, uzticot savus vissvarīgākos dzīves brīžus. Pašvaldība augstu novērtē slimnīcas speciālistu profesionalitāti un rūpes, nodrošinot ikvienai mammai un mazulim drošu vidi un kvalitatīvu aprūpi.
Ģimenei par godu šim nozīmīgajam notikumam tiks dāvāts piemiņas krekliņš ar uzrakstu “DZIMIS OGRES RAJONA SLIMNĪCĀ”.
Lai mazā Kira aug vesela, laimīga un mīlēta!