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Pirmdiena, 20. jūlijs, 2026 12:52

Ogres rajona slimnīcā sagaidīts šā gada 300. mazulis

Ogres rajona slimnīca/OgreNet
Ogres rajona slimnīcā sagaidīts šā gada 300. mazulis
Foto: Ogres rajona slimnīca
Pirmdiena, 20. jūlijs, 2026 12:52

Ogres rajona slimnīcā sagaidīts šā gada 300. mazulis

Ogres rajona slimnīca/OgreNet

17.jūlija pēcpusdienā pulksten 14.00 Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā pasaulē nāca šā gada 300. mazulis – skaista un braša meitenīte Otīlija. Piedzimstot mazulīte svēra 4,5 kilogramus un bija 58 centimetrus gara.

Otīlija ir Sabīnes un Artūra otrais bērniņš, un mājās viņu ar nepacietību gaida vecākā māsa. Īpašs prieks, ka ģimene, novērtējot Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas komfortu un speciālistu profesionalitāti, uz Ogri mēroja ceļu no Rīgas.

Ģimeni klātienē sveica Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, dāvinot tradicionālo krekliņu ar uzrakstu „Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”.

Slimnīca pateicas brīnišķīgajai komandai, kas palīdzēja Otīlijai nākt pasaulē: ārstei Inesei Upeniecei, vecmātei Santai Popenkovai, ārstei Madarai Rungei, medicīnas māsai Natālijai Urbanovičai un māsu palīgam Sabīnei Irbēnai.

Ogres rajona slimnīca vēl mazajai Otīlijai un visai ģimenei stipru veselību, mīlestību un daudz skaistu, prieka piepildītu mirkļu!

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