Otīlija ir Sabīnes un Artūra otrais bērniņš, un mājās viņu ar nepacietību gaida vecākā māsa. Īpašs prieks, ka ģimene, novērtējot Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļas komfortu un speciālistu profesionalitāti, uz Ogri mēroja ceļu no Rīgas.
Ģimeni klātienē sveica Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs, dāvinot tradicionālo krekliņu ar uzrakstu „Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”.
Slimnīca pateicas brīnišķīgajai komandai, kas palīdzēja Otīlijai nākt pasaulē: ārstei Inesei Upeniecei, vecmātei Santai Popenkovai, ārstei Madarai Rungei, medicīnas māsai Natālijai Urbanovičai un māsu palīgam Sabīnei Irbēnai.
Ogres rajona slimnīca vēl mazajai Otīlijai un visai ģimenei stipru veselību, mīlestību un daudz skaistu, prieka piepildītu mirkļu!