Černihivas apgabala slimnīcas galvenais ārsts Andrejs Židenko savā, slimnīcas kolektīva, apgabala iedzīvotāju un slimnīcas pacientu vārdā izsaka lielu pateicību saviem kolēģiem Ogres rajona slimnīcā un slimnīcas direktoram Dainim Širovam par sniegto palīdzību, kā arī par šajā sarežģītajā laikā justo atbalstu no brālīgās latviešu tautas.

Slimnīcas vadītājs pauž prieku par ilglaicīgajām sadraudzības saitēm, kas vieno Černihivu un Ogri, un par kolēģiem, kas sagādājuši ukraiņu slimnīcai tik ļoti nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Tāpat Černihivas apgabala slimnīcas galvenais ārsts pateicas Ogres novada iedzīvotājiem par atbalstu un palīdzību un īpašu paldies saka pašvaldības domes priekšsēdētājam Egilam Helmanim, kurš pats personīgi nogādāja šo sarūpēto palīdzības sūtījumu Černihivā.

A. Židenko pauž cerību, ka Dievs dos mums visiem satikties miera laikā vai nu Latvijā, vai arī Ukrainā.

