Ogres sākumskolu turpmāk vadīs Dace Bondare

Ogres sākumskolu turpmāk vadīs Dace Bondare
Ogres sākumskolu turpmāk vadīs Dace Bondare

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 31. martā deputāti lēma par Ogres sākumskolas direktora iecelšanu. Pašvaldība 2022. gada sākumā izsludināja konkursu uz vakanto direktora amatu Ogres sākumskolā, kad pēc pašas vēlēšanās 2021. gada rudenī no darba aizgāja iepriekšējā direktore Māra Banka.

Ogres sākumskolas direktora amata pretendentu vērtēšanas komisija uz pārrunām aicināja piecus pretendentus, kuri atbilda izvirzītajiem kritērijiem. Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča savu kandidatūru atsauca.

Vērtēšanas komisija Ogres sākumskolas direktora amatam izvirzīja Daci Bondari.

D. Bondarei ir pieredze izglītības un uzņēmējdarbības jomā, līdz šim strādājusi Latvijas Starptautiskajā skolā, piedaloties gan mācību darba organizēšanā, gan pildot administratīvos darba pienākumus. Izvirzītajai direktora amata pretendentei ir augstākā izglītība pedagoģijā, ekonomikā un psiholoģijā.  Savā redzējumā par Ogres sākumskolas darbību un tās attīstības iespējām  D. Bondare min gatavību mainīt izglītības standartu sistēmu, piedāvājot spēcīgu mācību saturu, jaunas inovatīvas tehnoloģijas, metodes un pieeju skolēniem, kas tiks īstenots roku rokā ar profesionālu komandu. 

Deputāti atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, darbu jaunajā amatā direktore uzsāk 2022. gada 4. aprīlī.

