Pacientu skaits slimnīcā nemitīgi pieaug
Slimnīcas apkalpoto iedzīvotāju apjoms ir ļoti liels – pagājušajā gadā Uzņemšanas nodaļas pacientu skaits sasniedza 11000, stacionāro pacientu skaits – 5000, dienas stacionāra pacientu skaits – 2000. Tika veiktas aptuveni 3000 ambulatorās operācijas un 1200 operācijas stacionārā. Tā ka slimnīcai pēdējos gados ir izdevies piesaistīt daudzus talantīgus ārstus, ambulatoro apmeklējumu skaits pie speciālistiem ir pieaudzis no 80000 uz aptuveni 120000 – tas nozīmē, ka katru dienu no 450 līdz 500 cilvēkiem ierodas slimnīcā, lai saņemtu kādu palīdzību. Šī paša iemesla dēļ palielinājies arī dzemdību skaits – ja 2020. gadā slimnīcā notika 460 dzemdības, tad tiek prognozēts, ka šogad to skaits pārsniegs 500, bet nākamgad pie šādas attīstības tendences – pat 600, jo jaunās ģimenes dzemdībām izvēlas mazās slimnīcas.
Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācijas par lokālā līmeņa slimnīcu rādītājiem 2021. gada 1. pusgadā, Ogres rajona slimnīca s ir absolūtā līdere pēc cilvēku skaita, kas vērsušies Uzņemšanas nodaļā, kā arī pēc kopējā hospitalizēto pacientu skaita. Nepietiekamo gultasvietu dēļ slimnīcai gan ir ierobežotas iespējas izvietot pacientus stacionārā, tāpēc ārsti cenšas pēc iespējas ātrāk noteikt diagnozi un sniegt vajadzīgo ārstēšanu, lai tālāk novirzītu pacientu ambulatorai ārstēšanai ģimenes ārstu uzraudzībā.
Arī saskaņā ar NVD datiem par stacionārā līguma izpildi 2021. gada pirmajos 9 mēnešos Ogres rajona slimnīca ar 98% no valsts paredzēto pacientu skaita ir starp līderēm visu (arī “lielo”) slimnīcu vidū, atpaliekot tikai no Jūrmalas slimnīcas. Tas ir saistīts ar mediķu darbu ļoti intensīvā režīmā, jo tika sniegta palīdzība ne tikai mūsu novada iedzīvotājiem, bet arī slimniekiem no Rīgas un Pierīgas (apmēram 40% no visiem pacientiem).
Covid-19 slimnieku uzņemšana radītu nopietnas problēmas pārējo pacientu ārstēšanā
D. Širovs arī vērsa deputātu uzmanību uz problēmām, ar kādām Ogres rajona slimnīca saskartos, ja tajā tiktu uzņemti Covid-19 slimnieki.
Slimnīcas uzbūve neļauj nodalīt pacientu plūsmas. Vienos un tajos pašos kabinetos tiek apkalpoti pacienti, kuriem ir nepieciešama ambulatorā palīdzība, un tie, kuri tiek ievietoti Internajā nodaļā. Arī kā pārvietošanās ceļi Covid-19 pacientu nogādāšanai šajā nodaļā vai rentgena kabinetā tiktu izmantoti tie paši gaiteņi un lifti, ko lieto ambulatorie apmeklētāji vai citu nodaļu pacienti. No epidemioloģiskā viedokļa tas ir nepieņemami.
Ja kādreiz slimnīcā bija 220 gultasvietas, tad pēdējo 20 gadu laikā sakarā ar nepietiekamu valsts finansējumu to skaits ir ticis samazināts uz 98. Novada vajadzībām tas ir pietiekami, taču, izveidojot Covid-19 pacientu nodaļu un nodalot šim nolūkam atsevišķu stāvu ar 38 gultasvietām, vairs nebūtu iespējams nepieciešamajā apjomā nodrošināt neatliekamās palīdzības pakalpojuma pieejamību. Dienā vidēji slimnīcā tiek stacionēti 15 – 25 neatliekamās palīdzības pacienti. Līdz ar šādas nodaļas izveidi slimnīcai vairs nebūs kapacitātes Ogres novada neatliekamo pacientu stacionēšanai – gultasvietu trūkuma dēļ dienā varēs uzņemt vairs tikai 7 – 8 šādus slimniekus, savukārt par pārējiem 7 – 18 pacientiem nāktos lūgt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzību viņu pārvešanai uz citām slimnīcām. Tas sagādātu ļoti lielas neērtības mūsu iedzīvotājiem. Tāpat līdz ar Covid nodaļas izveidi būtu arī jāpārtrauc ambulatoro pakalpojumu sniegšana, turklāt jāņem vērā, ka ambulatoro apmeklējumu skaits slimnīcā šobrīd ir pat lielāks nekā iepriekš, jo daudzas iestādes, pārprofilējot savu darbību, vairs šādu palīdzību nesniedz pietiekami plašā apjomā.
Bez valsts finansiāla atbalsta nevar radīt apstākļus Covid slimnieku ārstēšanai
Šī gada pavasarī Ogres rajona slimnīca Veselības ministrijai piedāvāja iespēju slimnīcai līdzās esošajā atsevišķajā ēkā ierīkot Covid nodaļu ar 20 – 30 vietām, taču ministrija šādu priekšlikumu neatbalstīja. Gatavojoties Covid-19 trešajam vilnim, viss finansējums tika novirzīts lielajām universitātes slimnīcām un daudzprofilu slimnīcām. Ogres rajona slimnīcai nekāda loma šajā ārstēšanas procesā netika paredzēta.
Kā iespējamo risinājumu esošajai situācijai D. Širovs minēja iespēju aptuveni pusgada vai gada laikā uz slimnīcai piederošās zemes izbūvēt moduļu tipa Infekcijas nodaļu 30 – 45 pacientiem, pie nosacījuma, ka tiek saņemts valsts finansiāls atbalsts. Tas ļautu Ogres novada iedzīvotājiem saņemt ārstēšanās pakalpojumu Ogrē drošos apstākļos.
Aicina veikt balstvakcināciju
D. Širovs arī informēja, ka šobrīd slimnīcā ir liela aktivitāte balstsvakcīnas (3. devas) saņemšanai mediķu vidū; šonedēļ tiek veikta arī pansionāta “Ogre” iemītnieku revakcinācija. Slimnīcas vadītājs aicināja arī pārējās iestādes padomāt par drošu vidi un vedināja ikvienu, kam iespējams, veikt balstvakcināciju.