Piektdiena, 15.05.2026 06:01
Airita, Arita, Sofija, Taiga
Ceturtdiena, 14. maijs, 2026 23:01

Ogres slimnīcā durvis vērusi "Spoon Cafe" – iedzīvotāji sajūsmā

OgreNet
Foto: Ekrānuzņēmumi no "Facebook" video/Spoon Cafe
Ogres rajona slimnīcas telpās darbu uzsākusi jauna kafejnīca – "Spoon Cafe". Uzņēmuma īpašnieks Jānis Ķepiņš sociālajos tīklos dalījies ar gandarījumu par paveikto, savukārt iedzīvotāju komentāri liecina, ka šādas pārmaiņas slimnīcas vidē bijušas ļoti gaidītas.

Spriežot pēc "Facebook" ieraksta komentāriem un simtiem atzīmju 'patīk', vietējie ir priecīgi par jaunumiem. Kāda komentētāja raksta, ka uzņēmējiem pienākas ordenis.

Kāda cita komentētāja piebilst, ka citām slimnīcām būtu jāņem piemērs. "Cik forši. Beidzot! Tas bija ļoti vajadzīgs Ogres slimnīcā. Garšīgi paēst pelnījis gan čaklais personāls, gan pacienti," vēl kāda spriež. Arī daudzi citi dalās ar pateicības vārdiem.

Arī OgreNet pievienojas laba vēlējumiem un vēl jaunajai kafejnīcai daudz apmierinātu apmeklētāju!

