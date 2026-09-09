Ogres slimnīcā īpašs notikums - pasaulē nācis šī gada 400. mazulis!

Mazā Anna piedzima 3,6 kg smaga un 54 cm gara, kļūstot par otro bērniņu Kristīnes un Jevgēnija ģimenē.
Annas vecāki sava bērniņa piedzimšanai izvēlējās tieši Ogres rajona slimnīcu un ceļu no Rīgas mēroja uz Ogri. Ģimenes izvēle ir skaists novērtējums Dzemdību nodaļas speciālistu profesionalitātei, rūpēm un videi, kas radīta māmiņu un jaundzimušo labsajūtai.
Nozīmīgajā notikumā ģimeni sveica Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs un vadītāja veselības aprūpes jomā Evita Teilāne, pasniedzot mazajai Annai īpašo krekliņu “Esmu dzimis Ogres rajona slimnīcā!”
Aiz katras piedzimšanas ir cilvēki, kuru zināšanas, pieredze un rūpes palīdz sākties jaunam dzīves stāstam. Ogres rajona slimnīca izsaka pateicību komandai, kas bija līdzās Annas nākšanai pasaulē – ginekoloģei, dzemdību speciālistei dr. Ludmilai Grīnvaldei, vecmātei Santai Popenkovai, pediatrei dr. Alisei Jakovļevai, medicīnas māsai Annai Mihno un māsu palīgam Baibai Krūzmanei.
Mazajai Annai vēlam augt veselai, stiprai un mīlestības ieskautai, bet viņas ģimenei – daudz skaistu mirkļu, vērojot, kā izaug viņu mazais brīnums.
Slimnīcai savukārt šis ir vēl viens īpašs skaitlis gada stāstā – 400 mazu dzīvību, 400 sākumu un 400 ģimeņu nozīmīgu mirkļu. Un gada grāmata vēl nebūt nav aizvērta – ceram un ticam, ka līdz gada izskaņai tās nākamajās lappusēs tiks ierakstīti vēl daudzi jauni dzimšanas stāsti.