Ceturtdiena, 11. novembris, 2021 09:00

Ogres teātra mākslinieciskajam vadītājam un režisoram Jānim Kaijakam piešķirts Latvijas valsts apbalvojums
Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 22. oktobrī nolēma atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Atzinības krustu un iecelt par Atzinības krusta virsnieku Ogres teātra māksliniecisko vadītāju un režisoru Jāni Kaijaku.

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2021. gada 22. oktobra lēmumu piešķirti 60 augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts 33 personībām, Viestura ordenis – 11 personībām un Atzinības krusts – 16 personībām.


Ar augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem apbalvoti cilvēki, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai un kuru pašaizliedzīgais, profesionālais un sabiedriskais darbs, pilsoniskais veikums ir pelnījis augstāko valsts atzinību. Katra atsevišķais darbs un ieguldījums ir vienlīdz izcili vērtējams un cildināms.

Detalizēta informācija par augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību pieejama Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē

Par valsts apbalvojumu pasniegšanu atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 56. panta pirmajai daļai, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus,Ordeņu kapituls lems atsevišķi un paziņos par to oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja Latvijas valsts Prezidenta kanceleja



