Pasākumā Baltijas valstu Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvji informēja par to, kā darba vidē balstītas mācības tiek īstenotas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.Pārstāvji no Vācijas dalījās pieredzē, kā darbojas duālā izglītība Vācijā un, kādi ir tās ieguvumi. Savukārt pasākuma noslēgumā, klātienē un virtuāli bija iespēja tikties ar profesionālās izglītības un uzņēmumu pārstāvjiem no visām trim Baltijas valstīm.
Ogres tehnikums darba vidē balstītas mācības īsteno jau no 2013.gada un ir viens no Erasmus+ programmas projekta “Baltic Examplesof Excellencein WBL: Tutors, Companies, Networks” partneriem.
Sveicot konferences dalībniekus Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante minēja, ka tikšanās projekta ietvaros jau notikušas Igaunijā, Vācijā un virtuālajā vidē, tāpēc ir patiess prieks konferences dalībniekus uzņemt arī Ogres tehnikumā. “Es vēlos pateikties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai par uzaicinājumu piedalīties šajā projektā, kā arī liels paldies mūsu partneriem no Vācijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas par sadarbību un pieredzi,” sacīja Ilze Brante pieminot, ka katra projekta beigas ir jauna projekta sākums.
Ar Igaunijas izglītības sistēmu un to, kā tajā iekļaujas darba vidē balstītas mācības, attālināti iepazīstināja Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības galvenā eksperte Karin Ruul, savukārt par Lietuvas praksi, kā arī ieguvumiem un negatīvajiem aspektiem ar ko nācies saskarties īstenojot šo izglītības formu, klātesošos informēja Vilnius Builders Training Centre pārstāvis.
Latvijā darba vidē balstītas mācības, kā izglītības forma paredz, ka vismaz 25% no visas mācību programmas profesionālās skolas audzēknis apgūst reālā darba vidē. Šādu mācību mērķis ir darba tirgum sagatavot augsti kvalificētus speciālistus. Šobrīd darba vidē balstītu mācību īstenošana, kā svarīga komponente ir iekļauta arī daudzu Latvijas profesionālo izglītības iestāžu darbības stratēģijā, līdz ar to mācību iestāžu audzēkņi iemaņas apgūst vairākos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos.
Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālas un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina konferences laikā atklāja, ka šajās dienās notiek grozījumu veikšana profesionālas izglītības likumā, kas paredz izglītības sistēmu padarīt daudz elastīgāku. Plānots, ka veiktie grozījumi pozitīvi atsaukties uz profesionālo mācību iestāžu darbību un darba vidē balstītām mācībām, kā nozīmīgu izglītības ieguves formu.