Ceturtdiena, 09.10.2025 22:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:30
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 13. aprīlis, 2022 05:15

Ogres tehnikumā pulcējas Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijas biedri

Ogres tehnikumā pulcējas Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijas biedri
Trešdiena, 13. aprīlis, 2022 05:15

Ogres tehnikumā pulcējas Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijas biedri

Aizvadītajā nedēļā Ogres tehnikumā norisinājās Lauksaimniecības tehnikas ražotāju (LITA) un tirgotāju asociācijas biedru kopsapulce.Viens no asociācijas darbības virzieniem ir sadarboties un palīdzēt profesionāli tehniskajām izglītības iestādēm, informējot par nozares vajadzībām un sniedzot atbalstu ar jaunāko tehniku, lai audzēkņi zinātu par novitātēm un prastu rīkoties atbilstoši mūsdienu standartiem. Arī Ogres tehnikums jau vairākus gadus ir viens no asociācijas biedriem un sadarbības partneriem.

Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Laurinovičs atzīmēja, ka Ogres tehnikums uz šo brīdi viena no labākajām, ja ne pati labākā nozares mācību iestāde Latvijā gan materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma ziņā, gan arī vēlmē sadarboties ar nozari. “Mums ir ļoti laba sadarbība un daudzi kopēji projekti. Mūsu asociācijas logotipa autori ir šī tehnikuma audzēkņi, jaunie profesionāļi. Tas jau vien liecina, ka mums ir laba sadarbība un jaunieši ir labā līmenī,”atklāj Aigars Laurinovičs.


Arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, sveicot viesus norādīja, ka ir ļoti priecīga par sadarbību, kas izveidojusies ar asociāciju un tās biedriem, uzsverot, ka jau no aprīļa kopā ar uzņēmumu SIA Amazone tiks īstenota īpaša sadarbība, kuras laikā 2 talantīgākajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem Smago spēkratu mehāniķu profesionālajā kvalifikācijā tiks piešķirta nozares stipendija.


Par asociācijas dalībnieku pirms gada kļuvis arī Daugavpils būvniecības tehnikums, kura direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina atklāja, ka ļoti nozīmīgi ir tieši asociācijas padomi par to kādam ir jābūt topošajam speciālistam. Tāpat svarīgas izvirzītās prasības, jo asociācijas biedri ir jauniešu topošie darba devēji, kas arī veido profesiju standartu.


Šobrīd tāpat kā jebkuras nozares pārstāvji arī LITA biedri izjūt gan pandēmijas, gan arī ģeopolitiskās situācijas ietekmi. Uzņēmuma Baltic Agro pārstāvis Jānis Cers portālam Ogrenet.lv atklāja, ka šī ir jauna pieredze jebkurā nozarē, kas jebkādā veidā saistīta ar starptautiskiem piegādātajiem. “Ja atsaucamies tikai uz pandēmiju, mēs jau pagājušogad redzējām, ka efekts ir tikai pēc tam. Nekas nenotiek uzreiz. Šobrīd izjūtam to, ka ražotāju un piegādātāju pieprasījums pēc tehnikas visā Eiropā ir ļoti augsts un mēs redzam to, ka ražotāji ir gatavi ražot, bet viss ir pakārtots piegādes ķēdēm. Apjomi vel aizvien nav atjaunojušies un šobrīd izskatās, ka jāstrādā gadu uz priekšu. Ja šodien redzam, ka nākotnē vēlamies kādu specifisku tehnikas vienību, kas nav plaša patēriņa, tad par to ir jāsāk domāt jau tagad,” norāda Jānis Cers.


LITA kopsapulcē, tika uzklausīta atskaite par paveikto pagājušajā gadā, pārvēlēta valde un valdes priekšsēdētājs, nosprausti galvenie uzdevumi nākošajam gadam.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?