Lauksaimniecības un Industriālās Tehnikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Laurinovičs atzīmēja, ka Ogres tehnikums uz šo brīdi viena no labākajām, ja ne pati labākā nozares mācību iestāde Latvijā gan materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma ziņā, gan arī vēlmē sadarboties ar nozari. “Mums ir ļoti laba sadarbība un daudzi kopēji projekti. Mūsu asociācijas logotipa autori ir šī tehnikuma audzēkņi, jaunie profesionāļi. Tas jau vien liecina, ka mums ir laba sadarbība un jaunieši ir labā līmenī,”atklāj Aigars Laurinovičs.
Arī Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, sveicot viesus norādīja, ka ir ļoti priecīga par sadarbību, kas izveidojusies ar asociāciju un tās biedriem, uzsverot, ka jau no aprīļa kopā ar uzņēmumu SIA Amazone tiks īstenota īpaša sadarbība, kuras laikā 2 talantīgākajiem Ogres tehnikuma audzēkņiem Smago spēkratu mehāniķu profesionālajā kvalifikācijā tiks piešķirta nozares stipendija.
Par asociācijas dalībnieku pirms gada kļuvis arī Daugavpils būvniecības tehnikums, kura direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina atklāja, ka ļoti nozīmīgi ir tieši asociācijas padomi par to kādam ir jābūt topošajam speciālistam. Tāpat svarīgas izvirzītās prasības, jo asociācijas biedri ir jauniešu topošie darba devēji, kas arī veido profesiju standartu.
Šobrīd tāpat kā jebkuras nozares pārstāvji arī LITA biedri izjūt gan pandēmijas, gan arī ģeopolitiskās situācijas ietekmi. Uzņēmuma Baltic Agro pārstāvis Jānis Cers portālam Ogrenet.lv atklāja, ka šī ir jauna pieredze jebkurā nozarē, kas jebkādā veidā saistīta ar starptautiskiem piegādātajiem. “Ja atsaucamies tikai uz pandēmiju, mēs jau pagājušogad redzējām, ka efekts ir tikai pēc tam. Nekas nenotiek uzreiz. Šobrīd izjūtam to, ka ražotāju un piegādātāju pieprasījums pēc tehnikas visā Eiropā ir ļoti augsts un mēs redzam to, ka ražotāji ir gatavi ražot, bet viss ir pakārtots piegādes ķēdēm. Apjomi vel aizvien nav atjaunojušies un šobrīd izskatās, ka jāstrādā gadu uz priekšu. Ja šodien redzam, ka nākotnē vēlamies kādu specifisku tehnikas vienību, kas nav plaša patēriņa, tad par to ir jāsāk domāt jau tagad,” norāda Jānis Cers.
LITA kopsapulcē, tika uzklausīta atskaite par paveikto pagājušajā gadā, pārvēlēta valde un valdes priekšsēdētājs, nosprausti galvenie uzdevumi nākošajam gadam.