Izsolē piedāvāja iegādāties SIA "OK īpašumi" piederošo nekustamo īpašumu Rīgas iela 23, Ogrē. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 17 385 kvadrātmetri un tirdzniecības centra ēkas ar kopējo platību 8247,7 kvadrātmetri.
Piedzinējs ir "BlueOrange Bank".
Zemesgrāmatā tirdzniecības centra jaunais īpašnieks būs redzams pēc tam, kad tiks veikti norēķini par pirkumu un veikta īpašuma pārreģistrācija.
Jau ziņots, ka Zemgales rajona tiesa 2022.gada 1.februārī nolēma izbeigt "OK īpašumi" tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu, jo TAP pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums. TAP lieta kompānijai tika ierosināta 2021.gada 23.novembrī.
Iepriekš Slivjuka divas reizes ar sākumcenu 7,6 miljoni eiro rīkoja tirdzniecības centra "Dauga" izsoles, kurās piedzinējs bija "BlueOrange Bank".
Kompānija "OK īpašumi" reģistrēta 2006.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2 480 325 eiro, liecina "Firmas.lv" dati. "OK īpašumi" vienīgais īpašnieks ir SIA "EK6", bet patiesais labuma guvējs ir Edgars Kapusts.
"OK īpašumi" ar Valsts ieņēmumu dienesta 2021.gada 10.novembra lēmumu kompānijai piemērota aizlieguma atzīme komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra Komercķīlu reģistrā.
2018.gadā "OK īpašumi" apgrozījums bija 1,537 miljoni eiro, bet peļņa - 243 718 eiro, savukārt kompānijas 2019. un 2020.gada finanšu dati līdz šim nav publiskoti.
Tirdzniecības centra "Dauga" lielākais nomnieks ir mazumtirgotājs "Maxima Latvija", taču kopumā tirdzniecības centrā, pēc tā mājaslapā minētās informācijas, ir vēl 45 tirdzniecības vietas, tostarp "Čili pica", "Jānis Roze", "Drogas", "Pepco", "RD Electronics", "Baltic Data", "Mēness aptieka", "Jahonts", "Kabinets" un citi.