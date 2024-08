Ogres un Lielvārdes iedzīvotāji bez maksas var nodot nevajadzīgās elektroiekārtas AJ Power Recycling

Dažādas elektroiekārtas nosaka mūsu ikdienu – sākot ar veļas mazgājamām mašīnām un putekļsūcējiem līdz viedtālruņiem un datoriem, ir grūti iedomāties dzīvi bez tām. Reaģējot uz pieaugošajiem elektroiekārtu atkritumu apjomiem un iedzīvotāju izpratnes trūkumu par to utilizāciju, Ogres un Lielvārdes iedzīvotājiem no 12. līdz 25. augustam ir iespēja bez maksas nodot visa veida nevajadzīgās elektroiekārtas atbildīgai pārstrādei vides akcijas “Kas nestrādā – to neglabā!” ietvaros.