SIA "Getliņi EKO" sadarbībā ar SIA "RAIT Custom Research Baltic" pēc atkritumu apsaimiekošanas reģionālā centra un pašvaldību iniciatīvas šī gada vasarā un rudenī veica plašu aptauju, kurā piedalījās 4558 iedzīvotāji no Rīgas, Ādažu, Bauskas, Ķekavas, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, šķirošanas paradumiem, infrastruktūras pieejamību un izpratni par aprites ekonomikas principiem.
Aptauja parāda, ka šķirošana ir kļuvusi par ikdienas ieradumu lielai daļai sabiedrības – 84 % regulāri šķiro vieglo iepakojumu, 83 % dzērienu iepakojumu (depozītu), 75 % stiklu. Puse iedzīvotāju šķiro arī BIO atkritumus. Papīra un kartona šķirošana iedzīvotājiem ir labi saprotama un tiek veikta visaktīvāk, taču īpaša uzmanība turpmāk būtu jāvelta citu iepakojumu, piemēram, plastmasas, metāla un kompozītmateriālu pareizai šķirošanai, nodrošinot skaidru un saprotamu informāciju par to, norāda uzņēmumā.
Šķirošanas aktivitāti joprojām kavē praktiski šķēršļi, piemēram, vietas trūkums papildu tvertnēm mājās, konteineru nepieejamība vai attālums, kā arī šaubas par to, vai sašķirotie atkritumi tiešām tiek pārstrādāti. Aptaujas rezultāti rāda, ka, pirmkārt, ir jāsakārto infrastruktūra – jāpalielina šķirošanas laukumu skaits, jāattīsta šķirošanas infrastruktūra daudzdzīvokļu mājās, lai iedzīvotājiem būtu iespējas šķirot dažādus atkritumu veidus.
Informētība par šķirošanas noteikumiem reģionā ir augsta – 77 % iedzīvotāju jūtas labi informēti, un par galveno informācijas avotu norāda uzlīmes uz konteineriem. Vienlaikus aptauja atklāj, ka dalīti vākto atkritumu nodošanas laukumi ir pieejami tikai pusei iedzīvotāju, īpaši uzsverot to, ka būvgružu nodošanas iespējas ir ierobežotas un būtu nepieciešams papildus izglītot iedzīvotājus par esošajām iespējām, norāda "Getliņi EKO".