Ogres upē turpinās ledus iešana

Ogres upē turpinās ledus iešana
Ogres upē turpinās ledus iešana

Ogres upes lejtecē ledus iešana noris ar pārtraukumiem – te paiet uz priekšu, te atkal apstājas. Lejā sanāk viss, ko upe savā gana garajā ceļā līdz Daugavai atnes, un ledus nenāk vienmērīgi.Šobrīd Ogresgala pagasta Dārziņu teritorijā, zemākajā vietā Palienas ielā ūdens līmenis ir līdz krastam, bet nav kritisks.

Ledus vižņi virzās uz priekšu un, pārvarot Ogres HES dambi, plūst tālāk uz ieteku Daugavā, pa ceļam nekādus nopietnus apdraudējumus upes krastā esošajiem īpašumiem neradot.

Ogres upi pašā tās lejteces daļā un Daugavu vēl klāj ledus, līdz ar to ir bažas, ka pie Ogres ietekas Daugavā var veidoties ledus krāvumi un paaugstināties ūdens līmenis.

Situāciju pastāvīgi kontrolē Ogres novada pašvaldības policija un pašvaldības speciālisti, par ūdens līmeni informācija tiek saņemta no digitālās mērlatas, kas uzstādīta Palienas ielā Ogresgala Dārziņos.

