LVĢMC: Ogres lejteces posmā sākusies ledus uzlūšana un iešana. Veidojas sastrēgumi, augšpus tiem ūdens līmenis paaugstinās par vairāk nekā metru. Ledus iešanai turpinoties, strauji mainīsies ledus situācija un applūdīs teritorijas. ESI GATAVS pasargāt sevi un savu īpašumu. Iespējama īpašumu un transporta infrastruktūras applūšana. Var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Iespējams, būs nepieciešama evakuācija. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās. Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi
Ceturtdienas vakarā Palienas ielā Ogresgala pagasta Dārziņos, kas ir viszemākā vieta šajā teritorijā, ūdens līmenis sāka paaugstināties, bet pēc neilga laika nokritās. Ūdens līmeņa pazemināšanās šajā Ogres upes posmā saistīta ar ledus straujo virzīšanos uz upes lejteci. Ogres HES dambja aizvari jau laikus bija pacelti, ledus plūsmai nekādu šķēršļu nebija.
Upes lejtecē ledus sastrēdzis posmā no Ogres ielas līdz upes ietekai Rīgas HES akvatorijā, taču ūdens plūsmai tas šķēršļus nerada. Vērojumi liecina, ka ledus, kaut lēnām, tomēr virzās uz Daugavas pusi – piektdienas pēcpusdienā ir izkustējusies biezā ledus kārta pie Ogres upes ietekas Daugavā. Ledus krāvumi upes lejtecē pilsētas teritorijā var palielināties, jo ledus iešana Ogres upē turpinās.
Naktī uz piektdienu ceļā uz upes lejteci ledus gabali tika izmesti Kalmju ielā, kas arī atrodas ļoti zemā vietā, nekādi būtiski postījumi nav nodarīti.
Ceturtdien applūda teritorija Jumpravas pagasta centrā, tur, piesaistot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniku, nācās veikt ūdens pārsūknēšanu.
Rumbiņa, Lielvārde, 18.02.2022.
Lielvārdē, pārplūstot Rumbiņas upītei, tika pārrauts gājēju celiņa posms iepretim caurtekai zem autoceļa A6 un applūdusi tuvumā esošā nekustamā īpašuma teritorija.
Novada teritorijā plūdu riskus rada ne tikai lielās upes – Daugava, Ogre, Mazā Jugla – bet arī mazākas upes, kas, paaugstinoties ūdens līmenim, mēdz iziet no krastiem un appludināt pļavas, laukus, nekustamos īpašumu un arī ceļus.
Ņemot vērā pašreizējos laika apstākļus, uz grants seguma ceļu posmiem Ogres novadā jau šodien tiek uzstādītas ceļa zīmes, vēstot par transporta masas ierobežojumiem.
Turpinās arī bīstamo vietu apzināšana uz ceļiem, lai plūdu radīto izskalojumu, pārrāvumu vai citu transporta kustības apgrūtinājumu gadījumos varētu izvietot brīdinājuma zīmes.
Ogres novada pašvaldības policija, pašvaldības speciālisti un operatīvie dienesti diennakts režīmā seko līdzi situācijai un ir gatavi rīcībai plūdu gadījumā.
Pašvaldība atgādina: ja ir nepieciešama palīdzība plūdu gadījumā, zvaniet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112, zvaniet Ogres novada pašvaldības policijai pa tālruni 65047100 darba laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 (zvanot pēc darba laika, zvans automātiski tiks savienots ar Valsts policijas dežūrdaļu, vienotais tālrunis 110, un informācija tiks nodota pašvaldības policijas dežūrpatruļai).