Krauja atzina, ka ar visiem koalīcijas deputātiem par opozīcijas priekšlikumu neesot runājis, taču viņš ir pārliecināts, ka kolēģiem neesot nodoma atbalstīt opozīcijas pieprasījumu.
Krauja informēja, ka opozīcijas priekšlikums par Helmaņa atbrīvošanu no amata tiks izskatīts 18. decembra domes sēdē. Opozīcija pārmet, ka Helmanim atalgojumā par novembri ir izmaksāti vairāk nekā 4000 eiro un viņiem neesot saprotams, par kādu amata pienākumu pildīšanu šī prēmija ir izmaksāta, ja mērs faktiski nepilda pienākumus. Krauja paziņoja, ka Helmanim tikusi naudas balva, kuru reizi gadā saņem pašvaldības administrācijas darbinieki. Viņš precīzi nezinot, kā tā tiek rēķināta, taču šādas naudas balvas saņēmuši teju visi darbinieki, ne tikai Helmanis.
Kraujam neesot zināms, kad Helmanim ārsts atļaus sākt pildīt darba pienākums. Domes priekšsēdētāja vietnieks ir pārliecināts, ka, atsākot pildīt darba pienākumus, Helmanis aizpildīs pielaides valsts noslēpumam saņemšanai nepieciešamo anketu un iesniegs to Valsts drošības dienestam.
Kā vēstīts, deviņi Ogres novada pašvaldības opozīcijā strādājošie deputāti iesnieguši lēmumprojektu par mēra Egila Helmaņa (NA) atbrīvošanu no amata.
Domē ir 23 deputāti, bet mēra atsaukšanu pieprasījuši deviņi - partijas "Jaunā vienotība" deputāti Dace Kļaviņa, Jānis Siliņš, kustības "Par!" un Jaunās konservatīvās partijas kopīgā saraksta deputāti Santa Ločmele, Uldis Skudra, Kārlis Avotiņš, kā arī Latvijas reģionu apvienības deputāti Rūdolfs Kudļa, Matīss Mežaks, Kārlis Ansons un Mariss Martinsons.
Opozīcijas deputāti norāda, ka kopš ievēlēšanas domes priekšsēdētāja amatā Helmanis amata pienākumus ir pildījis mazāk nekā vienu mēnesi. Pēc šī gada 18. jūlija viņš atradies prombūtnē - vispirms izmantojot kompensējošo atpūtu pēc komandējuma, pēc tam atvaļinājumā, bet kopš 25. augusta - darbnespējā.