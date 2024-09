Ogres Valsts ģimnāzija atzīta par energoefektīvāko publisko ēku Latvijā 2024. gadā

Ogres Valsts ģimnāzija – viena no modernākajām skolām Latvijā

“Tas ir novērtējums Ogres novada pašvaldības darba kvalitātei. Mēs būvējam mūsu novadu modernu un mūsdienīgu,” gandarījumu par augsto novērtējumu pauž Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Ogres Valsts ģimnāzijas ēka tika atklāta 2023. gada augustā Ogres pilsētas svētku laikā. Šī ir viena no modernākajām skolām Latvijā, piedāvājot plašu izglītības programmu klāstu. Tās projektēšanas procesā tika iesaistīti arī ap 100 jauniešu un pedagogu no citām skolām, kas sniedza savu redzējumu par to, kādai būtu jāizskatās mūsdienīgai, uz nākotnei vērstai izglītības iestādei. Skolas izbūvē liela uzmanība tika pievērsta tieši videi draudzīgiem risinājumiem un energoefektivitātei. Ēka godalgu saņēmusi arī starptautiskajā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023”, grand prix balvu konkursā “Latvijas būvniecības gada balva 2023”, kā arī Latvijas žūrijas atzinību konkursā “Gada labākā būve Latvijā 2023” nominācijā “Publiskā jaunbūve”.

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2024" laureāti

Nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2024”: 1. vietā daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Dzelzavas ielā 90; 2. vietā daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Latgales ielā 237; 3. vietā daudzdzīvokļu ēka Jelgavā, Rīgas ielā 57, un daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Bauskas ielā 53.

Nominācijā “Energoefektīvākā publiskā ēka 2024”: 1. vietā Ogres Valsts ģimnāzija; 2. vietā Bauskas BJSS sporta halle un tirdzniecības centrs "Rimi" Ķekavā; 3. vietā VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (Marijas māja).

Nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2024. Jaunbūve”: 1. vietā ēka Mārupē, Lielajā ielā 45; 2. vietā ēka Rīgā, Dravnieku ielā 1; 3. vietā ēka Rīgā, Dzelzavas ielā 108.

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu par neatlaidību un ieguldījumu energoefektivitātes idejas popularizēšanā saņēma neatkarīgā eksperte energoefektivitātes jomā Natālija Beļska. Tāpat EM Simpātiju balva pasniegta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” projektu vadītājam Arnim Neimanim par nozīmīgu ieguldījumu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā un sasniegtajiem augstajiem energoefektivitātes rādītājiem.

Ikgadējo balvu “Klimata draugs” Klimata un enerģētikas ministrija piešķīra tirdzniecības centram “Rimi” Ķekavā, izceļot un godinot projektu, kas ilgtspējas principus iestrādājis ēkā, kurai funkcionāli līdzīgas atrodamas katrā Latvijas novadā. Tirdzniecības centri ir ēkas ar augstu enerģijas patēriņu – gan lielas kubatūras dēļ, gan arī lielā energoietilpīgo iekārtu īpatsvara dēļ. Šis centrs projektu veidojis, domājot par efektivitāti – gan attiecībā uz ūdensresursiem, gan energoresursiem, gan par ventilāciju. Tāpat centrs domā, kā taupīt arī savu apmeklētāju laiku, un plāno apmeklētājiem nodrošināt iespēju uzlādēt savu elektroauto. Ceram, ka šis pozitīvais paraugs, iedvesmos arī citus līdzīgus mazumtirdzniecības būvju projektus.

Žūrijas atzinību šogad saņēma atjaunotās daudzdzīvokļu ēkas Jelgavā, Pasta ielā 34, mājas vecākais Viktors Valainis par ēkas atjaunošanas projekta vadību - izcilu piemēru ilgtspējīgai domāšanai, sekmējot ne tikai resursu taupīšanu, bet arī radot ērtu un sakoptu vidi.

Savukārt interneta balsojumā visvairāk balsu – 512 balsis – un līdz ar to konkursa Simpātijas balvu saņēma Babītes vidusskola.

Par konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros konkursu organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju un Latvijas Būvinženieru savienību. Šogad konkursā kopumā tika saņemti 43 ēku pieteikumi. Detalizētāka informācija par konkursu pieejama tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Informācija sagatavota, balstoties uz Ekonomikas ministrijas sniegtajiem datiem.