Skola nākamajām paaudzēm
Nozīmīgajā notikumā klātesošos uzrunāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš atzina, ka viņam ir patiess prieks šajos valsts svētkos piedalīties jaunās skolas ēkas spāru svētkos, ka pašvaldība ir spējusi šajos trauksmainajos, strauji mainīgajos apstākļos atrast iespēju būvēt jaunu, modernu skolu, vienu no modernākajām Baltijā, kur skolēni varēs mācīties, nodarboties ar sportu mūsdienīgā vidē un pēc skolas absolvēšanas studijas turpināt jebkurā citā augstskolā pasaulē. “Šajā trauksmainajā laikā, kad Ukrainā notiek karš, un tas ir arī mūsu karš, mēs būvējam jaunu nākotni, būvējam skolu nākamajām paaudzēm. Tas ir mūsu mērķis – uzbūvēt modernu skolu un veidot laikam atbilstošu saturu,” norādīja E.Helmanis. Priekšsēdētājs pateicās visiem, kuri piedalās skolas būvniecības procesā, un vēlēja veiksmīgu turpmāko darbu gaitu.
Īsteno ambiciozu projektu
Pilnsabiedrības “MMG” vadošā biedra uzņēmuma SIA “MONUM” valdes loceklis Jānis Sproģis atminējās brīdi, kad pagājušajā vasarā būvlaukumā tika ierakta kapsula, un pacilājošo noskaņojumu, ka uzņēmumam ir dota iespēja realizēt tik ambiciozu projektu. J.Sproģis atzina, ka projekts ir izaicinājumu pilns, jo gada laikā notikumi pasaulē būtiski ir ietekmējuši arī būvniecības jomu, tomēr līdz šim visu izdevies paveikt pēc plānotā grafika, un pateicās pašvaldībai, projektētājiem, savai komandai par darbu.
Veido kvalitatīvu saturisko kodolu
Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs atklāja, ka reizi divās nedēļās viņš atbrauc līdz būvlaukumam, lai paskatītos, kā veicas ar darbiem, kas rada iekšēju pacilātības sajūtu, un paralēli kopā ar Ogres Valsts ģimnāzijas vadības komandu intensīvi strādā, lai skolai veidotos arī saturiskais kodols un jaunieši vēlētos tajā mācīties. Jaunajā skolā būs tikai vidusskolas posma klases, kas būs pirmā šāda veida vispārējās vidējās izglītības iestāde Latvijā, un jaunieši varēs izvēlēties apgūt vienu no četriem vidējās izglītības programmas novirzieniem – kultūra un mākslas, cilvēks un sabiedrība, dabaszinātnes vai inženierzinātnes un tehnoloģijas. I.Grigorjevs atklāja, ka ar 1. maiju izglītojamie var reģistrēties Ogres novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasē elektroniski un pirmie 15, kas šādi jau reģistrējušies, ir norādījuši, ka vēlas mācīties tieši Ogres Valsts ģimnāzijā un izvēlējušies dažādus izglītības programmu novirzienus. Jaunieši uzņemšanai novada skolu 10. klasē var reģistrēties līdz 20. jūnijam.
Ar nepacietību gaida, kad skola būs pabeigta
Jauno skolas ēku apmeklēja devītklasnieki, kuri maija pirmajās dienās jau paspēja elektroniski pieteikties mācībām vidusskolā, kā izvēli norādot tieši Ogres Valsts ģimnāziju. Ogrēniete Dārta Teika, kura šobrīd mācās Ogres 1. vidusskolas 9. klasē, atklāja, ka izvēlējusies kultūras un mākslas novirziena programmu, jo šobrīd viņai visvairāk patīk tādi mācību priekšmeti kā mūzika un angļu valoda. Apskatot skolu, Dārta atzina, ka ar nepacietību gaida, kad tā būs pabeigta, lai šeit varētu sākt mācīties, ka skola būs liela un plaša, patīk, ka klases ir sadalītas pa blokiem, atbilstoši izglītības programmu novirzieniem. Arī Dārtas mamma Arnita pauda prieku par redzēto, par to, ka Ogrē tiek investēts izglītībā, paverot jauniešiem plašas izvēles iespējas.
Svarīgi, lai ir labi skolotāji un moderns aprīkojums
Arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 9.klases skolnieks Kārlis Kļaviņš par savu nākamo mācību iestādi izvēlējies Ogres Valsts ģimnāziju, kur vēlas apgūt inženierzinātņu un tehnoloģiju novirzienu, jo viņu saista tādi mācību priekšmeti kā matemātika un ekonomika. Kārlis ir nolēmis, ka pēc vidusskolas, iespējams, strādās par ķīmijas skolotāju, bet varbūt arī inženierzinātnes jomā, kā viņa tēvs. Jaunietis atzīst, ka viņam patīk skolas jaunā ēka, īpaši tās dizains, un viņam ir svarīgi, lai šeit būtu labi skolotāji un moderns aprīkojums, patīk, ka tepat skolā būs plaša bibliotēka un liela sporta zāle. Iepriecināta par redzēto ir arī Kārļa mamma Gunta, kura atzīst, ka skolas vide un atmosfēra sagatavos jauniešus turpmākām studijām augstskolā un gaišās, modernās, plašās telpas veicinās prieku mācīties.
Būvniecības darbi turpinās
Ogres novada pašvaldības projektu vadītājs Edgars Asars informē, ka šobrīd objektā būvniecības darbi aktīvi turpinās. Notiek skolas un sporta ēku pārsegumu izbūve, kā arī jumta nesošā profila un jumta izolācijas montāža. Tāpat objektā turpinās inženierkomunikāciju izbūves darbi (apkure, vēdināšana, ūdensapgāde), tiek veikta sporta ēkas siltumizolācijas montāža. Tuvākajā laikā plānots uzsākt fasādes apdares un logu un stiklojumu montāžas darbus, kā arī sporta ēkas grīdas konstrukciju sagataves kārtas betonēšanu un tribīņu montāžu.
Par projektu
Jaunās, 15 000 m² plašās skolas ēkas un sporta manēžas būvniecības darbi tika uzsākti 2021. gada maijā, darbus plānots pabeigt līdz 2022. gada septembrim. Jaunajā skolā plānots nodrošināt mācību procesu 600 izglītojamajiem. Ēkas plānojums veidots tā, lai sniegtu plašuma sajūtu un sasaisti ar ārtelpu. Piemēram, skolas vestibils veidots ar plašu virsgaismu, kas rada ārtelpas sajūtu. Tāpat skolas centrālajā daļā paredzēts iekšpagalms, ko ir iespējams sasaistīts ar blakus esošo universālo zāli. Ēkas 3. stāvā skolēniem būs nodrošināta organizēta izeja uz jumta, ko paredzēts izmantot kā observatoriju, kā arī citiem nelieliem skolas pasākumiem. Skolas pirmajā stāvā izvietots vestibils, aktu zāle, kā arī dabaszinību mācību priekšmetu auditorijas un pedagogu telpas. Otrajā stāvā – matemātikas, tehnoloģiju, humanitāro un sociālo zinātņu mācību klases, kā arī metodiskais centrs un bibliotēka. Savukārt trešajā stāvā atradīsies sociālais pedagogs, psihologs, karjeras konsultants, kā arī tehniskās telpas. Sporta hallē būs pieejamas gan stacionārās, gan pārvietojamās tribīnes, kopumā nodrošinot vietu līdz pat 1700 skatītājiem. Sporta kompleksa pamatā ir Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām izbūvēta vieglatlētikas arēna – 4 apļveida (200m) un 6 sprinta skrejceliņi, sektori tāllēkšanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes grūšanai. Savukārt arēnas vidū atradīsies komandu sporta veidu laukums, kas būs piemērots basketbolam, florbolam, tenisam, rokas bumbai un volejbolam. Sporta ēkā atradīsies telpas arī cīņas treniņiem, būs pieejamas ģērbtuves un telpas treneriem, savukārt otrajā stāvā tiks izvietota trenažieru zāle, horeogrāfijas zāle un vingrošanas nodarbību zāle. Ēkas apkārtnē paredzētas trīs autostāvvietas - attiecīgi skolas ēkas un sporta ēkas vajadzībām, kā arī apmeklētājiem dažādu pasākumu ietvaros. Papildus tiks pārbūvēts piebraucamais ceļš skolas un sporta ēkām (posmā no Mednieku ielas puses), lai nodrošinātu audzēkņu un sportistu ērtu piekļūšanu ēkām.
Ēku izbūve tiek veikta ES fonda ERAF līdzfinansētā projekta ietvaros “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā” (Nr. 8.1.2.0/17/I/008). Kopējās skolas un sporta ēku projektēšanas un būvniecības izmaksas ir 22,8 milj. eiro bez PVN.
Ģenerāluzņēmējs ir pilnsabiedrība “MMG”, būvuzņēmējs – SIA “MONUM”, būvprojekta autori - SIA “Nams”, būvuzraugs - pilnsabiedrība “Akorda&Firma L4”.