Ogres vecupē ielaisti līdaku mazuļi

Vakar, 4. oktobrī, Ogres vecupē jeb tautā sauktajā “varžu dīķī” biedrība “Mēs zivīm” ielaida teju pustonnu līdaku mazuļu, papildinot šajā ūdenstilpē esošo zivju resursus. Zivju mazuļu iegādi finansē Ogres novada pašvaldība.

Kā atklāj biedrības “Mēs zivīm” pārstāvis Ivars Dubra, Ogres vecupē līdakas ir bijušas arī agrāk, ir arī citas tā dēvētās baltās zivis, bet pēc BIOR ieteikuma zivju resursus var droši papildināt. “Zivis izaug ātri, būs lielāks makšķernieku pieplūdums gan ziemā, gan vasarā,” saka I. Dubra.

