Pasākumā piedalīsies sociālā uzņēmuma “Kustības Brīvība” pārstāvji, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes studenti, kas izstrādāja SUP dēļa prototipu, SUP dēļu ražotājs, kā arī pārstāvji no Ogres novada pašvaldības. Pasākumā aicināti piedalīties gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas svētku viesi.
SUP (stand up paddle) ir pasaulē un Latvijā labi pazīstams ūdens atpūtas veids, kad tradicionāli uz plata un gara dēļa stāvot kājās vai uz ceļiem un turot vienu airi var pārvietoties pa upi vai ezeru. Braukšana ar SUP ir piemērots sporta veids gan bērniem, gan pieaugušajiem un tagad tas būs pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un veciem cilvēkiem, kam ir grūtības pārvietoties. Daudzi SUP lietotāji to raksturo kā aizraujošu un nesarežģītu atpūtas sportu, kas stiprina pārliecību par saviem spēkiem un sniedz iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Jau kopš vasaras sākuma Ogres vecupes pludmalē iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ir iespēja baudīt ūdenspriekus; darbojas ūdens pūšļu parks ar šķēršļu joslām, kas ir piemērots cilvēkiem vecumā no 5 līdz pat 60 gadiem, kā arī SUP dēļu noma. No 22. augusta aktīvās atpūtas punktā būs pieejams arī inovatīvais SUP dēlis, kas piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ogres pludmale būs vienīgā vieta Latvijā, kur būs pieejams šāda veida aprīkojums.
Sociālais uzņēmums “Kustības brīvība” īpašos SUP dēļus izstrādāja sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, sertificētu ergoterapeitu un mērķa grupu, tādā veidā pēc iespējas precīzāk to pielāgojot cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Nomas punkts “Ogres varde” vecupes pludmalē darbību uzsāka 2021. gada jūlijā, pateicoties Ogres novada pašvaldības domes atbalstam, kas lēma par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ogres vecupe” daļas 40 m2 platībā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam uz pieciem gadiem. Nododot šo īpašumu lietošanā sociālajam uzņēmējam SIA “Kustības brīvība”, pašvaldība ir spērusi lielu un nozīmīgu soli sociālās vides uzlabošanā, veicinot jaunu darba vietu rašanos Ogres novadā, pakalpojumu noietu, tai skaitā jēgpilnai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm un personām, kuras ir ar invaliditāti, attīstītu terapeitiska pasākuma iespējas un kustības brīvības rehabilitāciju personām ar invaliditāti, atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Tiek labiekārtota un attīstīta ne tikai Ogres vecupe, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana, radot sociālajam uzņēmumam labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi Ogres novadā.
Pēdējo gadu laikā teritorijā pie Ogres vecupes pludmales ir veikti labiekārtošanas darbi, ierīkots rotaļlaukums bērniem, pludmales volejbola laukums, izvietotas ģērbtuves, tualete, sauļošanās zviļņi. Katru gadu teritorijas labiekārtošanas un aprīkojuma pilnveidošanas darbi turpinās, lai paplašinātu aktīvās atpūtas, relaksācijas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Vecupes pludmales labiekārtošana, nomas punkta “Ogres Varde” izveide, pielāgoto zviļņu uzstādīšana personām ar kustību traucējumiem un specializētā SUP dēļa prototipa izstrāde tiek nodrošināta ar Ogres novada pašvaldības un ALTUM finansiālu atbalstu, kā arī “Kustības brīvība” līdzfinansējumu.