Pasākumā piedalījās sociālā uzņēmuma “Kustības Brīvība” pārstāve Aija Vule, invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, SUP dēļa prototipa izstrādātājs Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas Jānis Lapsa, SUP dēļa ražotājs, uzņēmuma “Prestol” īpašnieks Oto Dzenis, sertificēts ergoterapeits Toms Bērants, Latvijas sērfošanas un SUP federācijas prezidents Normunds Barinovs, kā arī cilvēki ar invaliditāti, kuri vēlējās izmēģināt inovatīvo, Latvijā un arī Baltijā vēl nebijušo aprīkojumu.
Kā pastāstīja A. Vule, SUP dēlis izstrādāts sadarbībā ar dažāda veida organizācijām, iesaistot arī pašu mērķauditoriju. Tas ir pirmais šāda veida inventārs, kas veicinās aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens cilvēkiem ratiņkrēslā, taču nākotnē plānots paplašināt cilvēku loku, kas šo aprīkojumu varētu izmantot. “Produkts, ko šobrīd esam radījuši, ir pirmais posms ceļā uz SUP dēļa ideālo versiju, lai tas būtu piemērots cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tostarp vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar līdzsvara problēmām. Apzinot nepieciešamos uzlabojumus, komanda turpinās strādāt pie SUP dēļa parametru, dizaina un funkcionalitātes pilnveides. Uzņēmums vēlas veidot biznesu, kas ne tikai radītu inovāciju aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā, bet arī mainītu stereotipus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, iespējām un varēšanu piedalīties aktīvi un jēgpilni sava brīvā laika pavadīšanā. Atpūta pludmalē ir lielisks brīvā laika pavadīšanas mērķis jebkurai ģimenei un tas ir kā krustpunkts, kurā sakrīt ģimenes locekļu intereses ar iespēju atpūsties visiem ģimenes locekļiem kopā, neatkarīgi no ģimenes locekļa medicīniskā stāvokļa. Ir ierobežota piekļuve, šaurs vai neesošs piedāvājums pakalpojumiem Latvijas pludmalēs, lai arī cilvēks ar invaliditāti, īpaši ar kustību traucējumiem, varētu to īstenot viens vai kopā ar saviem ģimenes locekļiem.”
Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis pauda gandarījumu par sociālā uzņēmuma “Kustības brīvība” iniciatīvu, kas paplašinās cilvēku ar invaliditāti aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens. “Tā nav tikai vides pieejamības nodrošināšana, tas ir pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti, kas sniedz iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku un stiprina pārliecību par saviem spēkiem. Man ir patiess prieks, ka produkta tapšanā no pirmsākumiem ir iesaistīti arī cilvēki ar invaliditāti, tādā veidā mēs kopīgi radām produktu šai mērķa grupai. Es ceru, ka cilvēki izmantos šo iespēju, un tas popularizēs Ogri kā šī pakalpojuma saņemšanas vietu.”
Kā uzsvēra A. Vule, uzņēmuma mērķis ir nodrošināt dažāda veida aktivitātes cilvēkiem ar invaliditāti, lai atpūtu pie dabas var baudīt tieši Ogres vecupes pludmalē. Bērniem ir pieejamas piepūšamās atrakcijas uz ūdens, pludmalē ir izvietoti speciāli zviļņi personām ar kustību traucējumiem, t.sk. pieejamas specializētas labierīcības. Tiek strādāts pie tā, lai pludmalē būtu iespēja atpūsties ģimenēm kopā ar bērniem, neatkarīgi vai invaliditāte ir pieaugušajam vai bērnam.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale atzinīgi novērtēja sociālā uzņēmuma darbību Ogres vecupes pludmalē. Viņa atzīmēja, ka pateicoties iedzīvotāju atsaucībai un idejām, soli pa solim kopumā ir izdevies labiekārtot šo pilsētas teritoriju. Ogres novada pašvaldība jau kopš 2019. gada aktīvi iesaistās sociālās uzņēmējdarbības attīstībā Latvijā, veicinot sociālās vides uzlabošanu, jaunu darba vietu rašanos Ogres novadā, pakalpojumu noietu, tai skaitā jēgpilnai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm un personām, kuras ir ar invaliditāti. “Man ir gandarījums, ka Ogrē tiek izstrādāts un piedāvāts pirmais inovatīvais risinājums cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cita veida invaliditāti. Mēs atbalstām šāda veida ieceres un esam atvērti arī sadarbībai ar sociālajiem uzņēmumiem, kas vēlas darboties Ogres novadā.”
Unikālo SUP dēli vēlējās izmēģināt visi sanākušie interesenti, mērķauditorijas vērtējums un sajūtas bija īpaši nozīmīgas, lai saprastu, ko nepieciešams uzlabot, lai ikviens uz SUP dēļa justos droši un pārliecināti. Kā atzina jaunā SUP dēļa testētāji, šis pakalpojums ir vajadzīgs, tas kopā ar jaunām iespējām sniedz nebijušas sajūtas.
Nākamais solis ir turpināt darbu pie SUP dēļa pilnveides, lai jau nākamgad tas varētu tikt piedāvāts plašākam interesentu lokam.
SUP dēļa izmantošana tikai ar pierakstu, sazinoties: ;
+371 20012139, informācija pieejama www.ogresvarde.lv un Facebook kontā.
Šobrīd pielāgoto SUP dēli izmēģināt iespējams bez maksas, nākamajā sezonā plānotā samaksa ir 1 eur komplektā ar aukstu vai siltu dzērienu pēc vēlēšanās.