Tikšanās notiks tiešsaistē Zoom platformā, pašvaldība aicina līdz 05.04.2021. pieteikties interesentus, kuri vēlas attīstīt savas idejas Ogres Vecupes pludmales attīstībai, priekšroku dodot idejām, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu un pakalpojumu dažādību un pieejamību, kā arī veicina sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību.
Tikšanās platforma būs unikāla iespēja prezentēt savu ideju un, ja tā tiks atzīta par labāko, uzsākt tās īstenošanu sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību.
Pieteikumu dalībai platformā var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi vai pa pastu, pasta adrese Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001, vai iesniegt Ogres novada pašvaldībai, pieteikumu ievietojot pašvaldībai adresēto sūtījumu kastē pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 33, Ogrē. Pieteikumā jānorāda informācija par sevi vai savu uzņēmumu, kontaktinformācija, savu ideja Ogres vecupes pludmales attīstībai. Pēc pieteikuma reģistrācijas apstiprināšanas tā iesniedzējs saņems saiti dalībai platformā.
Pavasaris jau klāt, un strauju tuvojas aktīvais vasaras atpūtas laiks. Turpinot dažādot un uzlabot pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotājiem un viesiem, pašvaldība aicina kopīgi rast jaunu un inovatīvu risinājumu Ogres vecupes pludmalei, vienlaikus ar atbildību izturoties gan pret vidi, gan tās sniegtajām vērtībām.
Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītājai Aijai Romanovskai, tālr. 65071168, vai pašvaldības izpilddirektora vietniecei Danai Bārbalei, tālr. 26817200.
Ogres vecupes pludmale - jaunas iespējas un atbildīga vide
Ogres novada pašvaldība organizē ideju konkursu par Ogres vecupes pludmales attīstības iespējām, veidojot inovatīvu, izklaidējošu un atbildīgu vidi ikvienam Ogres novada iedzīvotājam.