Pašvaldības nekustamā īpašuma Salas ielā 2, Ogrē, kopējā platība ir 2,4912 ha.
Nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā tiek veikta nolūkā veicināt Ogres vecupes pludmales attīstību, veidojot inovatīvu, izklaidējošu un atbildīgu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem. Attīstot šo teritoriju, tiks veicināta dzīves vides kvalitātes uzlabošana, palielinās pieejamo pakalpojumu klāsts.
Nododot pašvaldības nekustamā īpašuma daļu Ogres vecupes teritorijā, tiks veicināta sociāli mazaizsargāto personu grupu integrācija sabiedrībā, kā arī sociālās uzņēmējdarbības vides attīstība.
Pēdējo gadu laikā teritorijā pie Ogres vecupes pludmales ir veikti labiekārtošanas darbi, ierīkots rotaļlaukums bērniem, pludmales volejbola laukums, izvietotas ģērbtuves, tualete, sauļošanās zviļņi. Katru gadu teritorijas labiekārtošanas un aprīkojuma pilnveidošanas darbi turpinās, lai paplašinātu aktīvās atpūtas, relaksācijas un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Sociālā uzņēmuma SIA "Kustības brīvība" iecere tam bezatlīdzības lietošanā nodotajā teritorijā ir izveidot aktīvās atpūtas nomas punktu "Ogres varde", piedāvājot SUP dēļu nomu, t.sk. SUP dēļus, kas pielāgoti izmantošanai cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gada gājuma cilvēkiem, un nodrošināt atspirdzinošu dzērienu pieejamību. Ir paredzēts ierīkot ūdens pūšļu parku ar šķēršļu joslām izmantošanai cilvēkiem vecuma grupā no 5 līdz 60 gadiem.
Jau vēstīts, ka Ogres novada pašvaldības dome 2021. gada 25. martā pieņēma lēmumu projektu konkursa "Ogres vecupes pludmale – jaunas iespējas un atbildīga vide" organizēšanu un apstiprināja šī konkursa nolikumu. Pieteikumus konkursam varēja iesniegt līdz šī gada 5. aprīlim.
Izvērtējot saņemtos pieteikumus, konkursa komisija par atbilstošāko pretendentu konkursa nolikumā izvirzītā mērķa īstenošanai atzina SIA "Kustības brīvība".
Konkursa uzvarētājs atbilst visiem konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem, un saskaņā ar Labklājības ministrijas lēmumu tam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī ir reģistrēts Labklājības ministrijas izveidotajā un uzturētajā sociālo uzņēmumu reģistrā.
Konkursa komisija secināja, ka, nododot Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ogres vecupe" daļu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam SIA "Kustības brīvība" ieceres īstenošanai, pašvaldība spertu lielu un nozīmīgu soli sociālās vides uzlabošanā, veicinātu jaunu darba vietu rašanos Ogres novadā, pakalpojumu noietu, tai skaitā jēgpilnai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai ģimenēm un personām, kuras ir ar invaliditāti, attīstītu terapeitiska pasākuma iespējas un kustības brīvības rehabilitāciju personām ar invaliditāti, atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām. Tādējādi tiktu labiekārtota un attīstīta ne tikai Ogres vecupe, bet arī veicināta sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana, radot sociālajam uzņēmumam labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi Ogres novadā.