Ceturtdiena, 09.10.2025 22:30
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:30
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 7. februāris, 2022 11:06

Ogres vicemērs Sīviņš iecelts par Vitenberga ārštata padomnieku

Leta
Ogres vicemērs Sīviņš iecelts par Vitenberga ārštata padomnieku
Pirmdiena, 7. februāris, 2022 11:06

Ogres vicemērs Sīviņš iecelts par Vitenberga ārštata padomnieku

Leta

Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks un Rīgas brīvostas valdes loceklis Gints Sīviņš (NA) iecelts par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) ārštata padomnieku reģionālās attīstības jautājumos, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotais rīkojuma projekts, kas iesniegts Ministru kabinetā.

Sīviņam, kurš par ekonomikas ministra padomnieku iecelts 25.janvārī, vēl jāsaņem valdības atļauja savienot amatus.

Atļauju savienot darbu Ogres novada domē un Rīgas brīvostā Sīviņš saņēma jau pērn jūlijā. Toreiz valdība atzina, ka darbs abās pozīcijās neradīs iespējamu interešu konfliktu. Arī tagad EM norāda, ka Vitenberga padomnieka amata ieņemšana neradīs interešu konfliktu.

Vienlaikus paredzēts, ka Sīviņam būs pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētāja vietnieka vai ekonomikas ministra ārštata padomnieka amata pienākumus, pastāvēs iespēja, ka viņš var nonākt interešu konflikta situācijā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?