Iedzīvotāji jautā arī, kāpēc daļai mizgraužu nopostīto, mirušo egļu izveidoti augsti stumbeņi. Atbildot iedzīvotājiem, Ogres novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra informē, ka seko sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumam “Par mežu apsaimniekošanu dabas parkā “Ogres Zilie kalni””. Šādi augstāki stumbeņi palīdz saglabāt putnu un kukaiņu sugu daudzveidību.
Aģentūra aicina Ogres Zilo kalnu apmeklētājus doties savās iemīļotajās takās un baudīt zelta rudeni!