Ceturtdiena, 16.10.2025 13:52
Daiga, Dinija
Ceturtdiena, 16.10.2025 13:52
Daiga, Dinija
Ceturtdiena, 16. oktobris, 2025 13:04

Ogres Zilajos kalnos pabeigta meža kopšana

Ogres novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra
Ogres Zilajos kalnos pabeigta meža kopšana
Foto: Ainis Kursišs
Ceturtdiena, 16. oktobris, 2025 13:04

Ogres Zilajos kalnos pabeigta meža kopšana

Ogres novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra

Apmēram mēnesi Ogres Zilajos kalnos notika meža kopšanas darbi. Tika izcirstas sausās astoņzobu mizgrauža bojātās egles. Tagad šie darbi ir pabeigti un ierobežojošās zīmes noņemtas. Tuvākajā laikā tiks aizvesta lielā zaru kaudze, kas novietota šosejas malā.

Iedzīvotāji jautā arī, kāpēc daļai mizgraužu nopostīto, mirušo egļu izveidoti augsti stumbeņi. Atbildot iedzīvotājiem, Ogres novada pašvaldības Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra informē, ka seko sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumam “Par mežu apsaimniekošanu dabas parkā “Ogres Zilie kalni””. Šādi augstāki stumbeņi palīdz saglabāt putnu un kukaiņu sugu daudzveidību.

Aģentūra aicina Ogres Zilo kalnu apmeklētājus doties savās iemīļotajās takās un baudīt zelta rudeni!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?