Volejbola treneris un volejbola laukuma idejas autors Artūrs Mangulis norāda, ka Ogrē un tās apkaimē jaunatnei ir liela interese un vēlme spēlēt volejbolu, šobrīd jau vairāki desmiti jauniešu regulāri apmeklē treniņus.
Pērn projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros tika uzsākti labiekārtošanas darbi jaunā volejbola laukuma izveidei, tas tika pamanīts, radot iedzīvotājos lielu interesi par laukuma izmantošanu.
Šogad, pateicoties Ogres novada pašvaldības vadības atsaucīgumam un ieinteresētībai, tika piešķirts finansējums, kā rezultātā ir pabeigti iesāktie darbi un izveidots kvalitatīvs volejbola laukums Ogres upes krastā.
Kā norādīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, ideja, kurai ir potenciāls un tā ap sevi pulcē cilvēkus, īpaši jauniešus, ir jābūt prioritārai un atbalstāmai. Domes priekšsēdētājs jauniešiem novēlēja turpināt iesākto un novērtēt Artūra Manguļa ieguldījumu.
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš pauda prieku, ka Ogrē un tās apkaimē pieaug to jauniešu skaits, kuri regulāri apmeklē dažādus sporta treniņus, tostarp volejbolu.
Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga atzina, ka šāda veida iniciatīvas ir atbalstāmas – jauniešiem ir liela interese un vēlme trenēties kvalitatīvā volejbola laukumā.
Jaunizveidotajā volejbola laukumā Ogresgalā plānots organizēt regulārus treniņus, kā arī volejbola turnīrus.
Par atbalstu volejbola laukuma tapšanai Artūrs Mangulis pateicās Egilam Helmanim, Gintam Sīviņam Dzirkstītei Žindigai, Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Čiščakovai, Ogresgala pamatskolas direktorei Skaidrītei Butānei, SIA “Ozo” pārstāvim Aivaram Ozoliņam un vietējiem ogresgaliešiem – Rutku ģimenei.
Ogresgalā atklāts pludmales volejbola laukums
9. jūnijā Ogresgala pagastā atklāts pludmales volejbola laukums, kuru ir iespēja apmeklēt arī diennakts tumšajā laikā, jo ir ierīkots apgaismojums.Jaunieši pauda prieku, ka uz volejbola laukumu ir iespēja droši atbraukt ar velosipēdiem pa jaunizbūvēto veloceliņu Ogre – Ogresgals.