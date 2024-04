Ogresgalā atvērta aptieka!

Aptieka darbu uzsāka 9. novembrī, un tā atrodas Ogresgala Tautas nama ēkā Ogresgalā, Bumbieru ielā 9, kur atrodas arī Ģimenes ārsta prakse un Pasta nodaļa.



Tā ir privāta aptieka, kuras īpašniece pati ir farmaceite. SIA «Aptieka Bite» apvieno šobrīd trīs aptiekas – Līgatnē, Birzgalē un nu jau arī aptiekas filiāli Ogresgalā. Lai klientiem būtu iespēja iegādāties arī preces ar atlaidi, tad aptieka sadarbojas ar AS «Sentor Farm» aptiekām un strādā kā «Mēness aptiekas» franšīze.



Aptieka ir atvērta katru darba dienu no pulksten 9 līdz pulksten 16, un tajā klientus laipni sagaida farmaceite Sintija Bite, kura ir no Aizkraukles, bet Ogres novadā dzīvo jau vairāk nekā desmit gadu. No tiem astoņus gadus strādājusi par farmaceiti Lielvārdē gan privātā, gan tīkla aptiekā. «Līdz šim ar Ogresgalu esmu saistīta ar volejbola laukumiem pie Ogres upes, jo volejbols ir mana sirdslieta. Kādu dienu, spēlēm beidzoties, braucu garām ēkai, kurā nu jau atrodas aptieka, un domāju: cik skaista, balta, sakopta un ziedoša ēka! Un, lūk, nu es te strādāju!» smaidot saka Sintija.



Farmaceite skaidro, ka aptiekā pieejamo preču klāsts ik dienu tiek papildināts, kā arī iespējams aptuveni dienas laikā pasūtīt citus medikamentus, uztura bagātinātājus vai kosmētikas preces, ja tās tobrīd aptiekā nav pieejamas.



Jautāta, vai ir viegli atvērt aptieku, farmaceite skaidro, ka, atverot jebkuru aptieku, ir virkne normatīvu, kas jāievēro. «Tas nav viegli, jo iesaistītas gan vairākas institūcijas, gan ir daudz specifisku nianšu. No ieceres par aptiekas atvēršanu līdz brīdim, kad aptieka ver durvis apmeklētājiem, paiet ne mazāk kā seši līdz deviņi mēneši pie nosacījuma, ka pēc aptieku izvietojuma kritērijiem noskatītajā vietā aptieku vispār drīkst atvērt. Vispirms ir jāsaņem Zāļu valsts aģentūras apstiprinājums plānotajā aptiekas atrašanās vietas adresē, un tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas var virzīties tālāk,» skaidro S. Bite.

Gandarīta par aptiekas atvēršanu Ogresgalā ir arī Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova, kura šo ieceri centusies īstenot jau trīs gadus, uzrunājot vairāku aptieku tīklu pārstāvjus un privāto aptieku saimniekus, un tikai šobrīd, ja tā var teikt, zvaigznes sastājās īstajās vietās.



«Iedzīvotāji jau sen vēlējās, lai Ogresgalā būtu aptieka, tāpēc meklējām iespējas, kā to īstenot, bet līdz šim tas nebija vainagojies panākumiem – uzrunājām gan pāris aptieku tīklus, gan privāto aptieku īpašniekus, meklējām kontaktus arī Latvijas Farmaceitu biedrībā, protams, traucēja arī pandēmijas laiks, kas iespaidu uz visa veida attīstību atstāja milzīgu. Taču neapstājoties, man prieks, ka atradām kopīgu valodu ar SIA “Aptieka Bite”. Lai varētu izīrēt telpas aptiekas vajadzībām, pašvaldība ieguldīja līdzekļus telpu sakārtošanā, piemēram, pārbūvējot ēkas fasādi, nodrošinot iespēju iekļūt telpās personām ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem.



Ceļš līdz aptiekas izveidei Ogresgalā nebija ne ātrs, ne viegls, bet ir liels gandarījums, ka mums šī aptieka tagad ir,» saka I. Čiščakova.

Tuvākajā laikā aptiekā būs iespēja izmērīt asinsspiedienu, bet diemžēl citus papildu pakalpojumus aptieka šobrīd nepiedāvās, jo tam nepieciešamas papildu nodalītas telpas. Jautāta, vai nebiedē, ka aptiekā varētu būt maz klientu un pēc kāda laika to var nākties slēgt, S. Bite teic, ka šāda iespēja ir apsvērta: «Protams, ceram, ka šis scenārijs nepiepildīsies, taču, ja iedzīvotāji tomēr priekšroku dos attālākām aptiekām, tad iespējams, ka var pienākt brīdis, ka mums būs jāizšķiras arī par šādu lēmumu. Neesam nostrādājuši vēl pat mēnesi, tāpēc atsauksmju nav daudz, bet klienti pauž prieku, ka Ogresgala pagastā tagad ir pieejama aptieka un vairs nav jābrauc uz attālākām vietām, lai iegādātos sev nepieciešamo!»

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem