Uzklausot Ogresgala pamatskolas direktora amata pretendentu vērtēšanas komisijas priekšlikumu, kā atbilstošākais pretendents tika izvirzīta pašreizējā Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste vispārējās un speciālās izglītības jautājumos Vineta Āboltiņa, kurai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze izglītības jomā.
Pēdējos astoņus gadus V. Āboltiņa strādājusi Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, pirms tam pieredze gūta Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra mācību darba organizēšanā un vadīšanā, kā arī citviet.
V. Āboltiņa ir motivēta stiprināt skolas vērtību, iesaistot skolēnus, izglītojamo vecākus, vietējo kopienu un pagastu. “Skolai ir jāturpina tās attīstība, pilnveidojot tās izglītojošo darbību Ekoskolu kopienā, nodrošinot katra bērna izaugsmi atbilstoši viņa spējām un potenciālam skolēnam interesējošā jomā, stiprinot iekļaujošās izglītības pieejamību,” savā motivācijas vēstulē uzsvēra V. Āboltiņa.
Plānots, ka darbu amatā V. Āboltiņa varētu uzsākt 2022. gada 1.februāri.
Gala lēmumu par V. Āboltiņas apstiprināšanu amatā deputāti pieņems domes sēdē, 27. janvārī.