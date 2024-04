Ogresgala pamatskolas skolēni atjauno mežu Rembates pagastā

“Audzēkņi labprāt un ar interesi atsaucās šai idejai un ļoti labi strādāja. Daudzi no viņiem meža atjaunošanā piedalījās pirmo reizi. Tiesa, darbs nebija viegls, jo kādu laiku nav lijis lietus, tāpēc nācās stādīt cietā zemē. Tomēr jaunie ogresgalieši bija gatavi šādos darbos piedalīties arī turpmāk,” vērtē Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktors Aivars Tauriņš.



Noslēgumā audzēkņi baudīja arī īstu talcinieku mielastu – uz ugunskura ceptas desiņas.



Ogres novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” pateicas par atsaucību un apzinīgo darbu!



Meža atjaunošanas talkas Ogres novada norit visu aprīli, kopumā tiks atjaunoti meži 14 hektāru platībā. Pirmajās talkās 12., 13. un 14. aprīlī Tomes pagastā piedalījās Ogres tehnikuma 3. kursa audzēkņi. 28. aprīlī Rembatē meža atjaunošanas darbus veiks pašvaldības SIA “Ogres namsaimnieks” pārstāvji. Savukārt 29. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 meža atjaunošanas pasākumā Rembates pagastā tiek aicināti piedalīties Ogres novada iedzīvotāji. Interesentiem ir iespēja iepriekš pieteikties pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūrā”, rakstot uz e-pastu: (papildu informācija – zvanot uz tālr. 26423414, mežsaimniecības vadītāja Dace Gustiņa).



Ogres novada pašvaldība ikvienu aicina atcerēties, ka meži ir viena no mūsu lielākajām dabas bagātībām un raksturīgākajām ainavas iezīmēm. Meža resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ir viens no labākajiem veidiem, kā rūpēties par planētu un mums pašiem.