Ogresgala pasta nodaļa 8.martā sāk darbu ērtākās telpās

Uzlabojot klientu un darbinieku ērtības, no 2022.gada 8.marta Ogres novada Ogresgala pasta nodaļa sāk darbu jaunās un labiekārtotās telpās līdzšinējā adresē Bumbieru ielā 9, ēkas 1.stāvā. Pasta nodaļas darbalaiks paliek nemainīgs, tā strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30, bet sakarā ar pārcelšanās darbiem darbalaiks būs mainīts 7.martā.

Nodrošinot Ogresgala iedzīvotājiem augstāku servisu un apkalpošanas kvalitāti, Ogresgala pasta nodaļa no 8.marta sāks apkalpot klientus jaunās telpās – pasta nodaļai būs gaiša un ērta klientu apkalpošanas vide.

Ogresgala pasta nodaļa atradīsies esošajā adresē Bumbieru ielā 9, 1.stāvā, ar ieeju no ielas puses. Jaunajās telpās varēs brīvi iekļūt jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem un klienti ar kustību traucējumiem.

Pasta nodaļas jaunajās telpās klientu komfortam būs pieejami atvērtā tipa preses izdevumu un citu preču stendi, ļaujot pārskatāmi izvēlēties nepieciešamo pirkumu.

Sakarā ar pārcelšanās darbiem 7.martā būs mainīts Ogresgala pasta nodaļas darbalaiks –nodaļa šajā dienā esošajā atrašanās vietā strādās no plkst.7 līdz 10.

Darbalaiks Ogresgala pasta nodaļai jaunajās telpās nemainīsies –nodaļa strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30. 


Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

