Nodrošinot Ogresgala iedzīvotājiem augstāku servisu un apkalpošanas kvalitāti, Ogresgala pasta nodaļa no 8.marta sāks apkalpot klientus jaunās telpās – pasta nodaļai būs gaiša un ērta klientu apkalpošanas vide.
Ogresgala pasta nodaļa atradīsies esošajā adresē Bumbieru ielā 9, 1.stāvā, ar ieeju no ielas puses. Jaunajās telpās varēs brīvi iekļūt jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem un klienti ar kustību traucējumiem.
Pasta nodaļas jaunajās telpās klientu komfortam būs pieejami atvērtā tipa preses izdevumu un citu preču stendi, ļaujot pārskatāmi izvēlēties nepieciešamo pirkumu.
Sakarā ar pārcelšanās darbiem 7.martā būs mainīts Ogresgala pasta nodaļas darbalaiks –nodaļa šajā dienā esošajā atrašanās vietā strādās no plkst.7 līdz 10.
Darbalaiks Ogresgala pasta nodaļai jaunajās telpās nemainīsies –nodaļa strādās pirmdienās–piektdienās no plkst.7 līdz 11.30.
Informāciju sagatavoja Vineta Kļaviņa, VAS Latvijas Pasts Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja