Pagājušā gada vasarā PII “Ābelīte” tika veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - siltinātas ārsienas un jumts. Ēkas fasāde ieguvusi jaunu tēlu – baltie un sarkanie silikāta ķieģeļi nomainīti pret jaunu, gaumīgu, krāsainu fasādi, par kuru prieks iestādes darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem. Ēkā veikta arī logu un gaismekļu nomaiņa, veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērējmehānismiem, apkures sistēmas procesora nomaiņa, decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu. Lai uzlabotu vides pieejamību, pie ēkas galvenās ieejas uzstādīts panduss. Darbus veica iepirkuma rezultātā izvēlētā būvkompānija SIA “LC būve”, ar kuru izvērtusies lieliska sadarbība.
J.Iklāvs informēja kolēģus par ieguvumiem paveikto darbu rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē. Viņš norādīja, ka, salīdzinot apkurei patērētās gāzes apjomu 2020. gada decembrī un 2022. gada februārī, tas samazinājies vairāk par pusi – 47 000 m3 pret 19 000 m3 gāzes (abos mēnešos vidējā gaisa temperatūra bija vienāda +0.4 grādi pēc Celsija). Šādi rezultāti panākti, rūpīgi izpētot un maksimāli izmantojot projekta ietvaros uzstādīto iekārtu iespējas – apkure iestādē atslēgta jau februāra otrajā nedēļā, kad praksē izmēģināts, kā tas ir apsildīt ēku ar silto gaisu. "Kopš februāra otrās nedēļas pirmsskolas izglītības iestādē nestrādā neviens radiators, telpas apsildām ar gaisu, un no rīta tajās ir +22 grādi. Protams, šī metode nav piemērota visiem laika apstākļiem - pie mīnus pieciem vai vairāk grādiem jāieslēdz otrs apkures loks. Bērnu drēbju žāvētavās ir radiatori, kuri tiek apsildīti ar silto ūdeni,” skaidro J.Iklāvs.
Iestādē uzmanība tiek pievērsta arī elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, mērķtiecīgi visi gaismekļi nomainīti ar LED apgaismojumu. Piefiksētais elektroenerģijas patēriņš rāda, ka pēdējo sešu gadu laikā iestādē elektroenerģijas patēriņu izdevies ievērojami samazināt – ja 2015. gadā tās bija 48971 kWh gadā, tad pagājušajā gadā – 30423 kWh gadā, tiek plānots, ka šajā gadā patēriņš būs mazāks par 30000 kWh.
“Esam izpētījuši, ka elektroenerģiju vēl vairāk ietaupīt nevaram, jo investīcijas pret ieguvumu būtu nesamērīgas, bet ar apkures sistēmu varam gan. Esam pasūtījuši simulāciju, vai un kādi saules paneļi mūsu ēkai būtu nepieciešami, lai maksimāli tuvotos nulles robežai elektroenerģijas pirkšanā. Esam aptaujājuši sešus uzņēmumus, laba sadarbība ir ar SaulesParki.lv, kuri šobrīd strādā pie simulācijas, lai saprastu, kāds mums būtu piemērotākais risinājums. Ar Kasparu Grīnbergu, SIA “Ogres Namsaimnieks” valdes locekli, esam veikuši apkures sistēmas apsekošanu. Secinājām, ka vislabākais risinājums ir iestādē uzstādīt siltumsūkni ar akumulācijas tvertni, bet tam jāiet kopā ar saules paneļiem, jo esošie gāzes apkures katli ir tehniski novecojuši un nespēj pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Pēc pašreizējā siltumenerģijas patēriņa, ko izmantojam apkurei, šo iekārtu izmaksas mēs varētu nosegt nepilnas apkures sezonas laikā. Ja tas izdosies, mēs ieekonomēsim vēl vairāk resursu un Ogresgala PII “Ābelīte” ēka kļūs vēl energoefektīvāka, bet ietaupītos līdzekļus varēsim investēt jaunos projektos,” situāciju raksturo J.Iklāvs.
Pēc prezentācijas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ieteica J.Iklāvam ar informāciju par PII “Ābelīte” ēkas energoefektivitāti iepazīstināt arī citu izglītības iestāžu vadītājus, kuri varētu tikpat mērķtiecīgi strādāt, lai samazinātu energoresursus un ietaupītos līdzekļus varētu izlietot bērnu izglītošanai.
Jāpiebilst, ka Ogresgala PII “Ābelīte” jau vairākus gadus piedalās EKO skolu programmā un iestādē notiek dažādi pasākumi, vērsti uz “zaļās domāšanas” veidošanu jau no mazotnes, ir vērsti uz energoefektivitāti, dabas resursu saudzēšanu. Pēdējos piecus gadus iestādē tiek vākti dati par energoefektivitāti un veidots ikgadējais vides novērtējums. “Ir patiešām liels gandarījums redzēt, ka ar pavisam nelielām paradumu maiņām spējam uzlabot mūsu rezultātus ar katru gadu,” ar prieku atzīst J.Iklāvs.