Projekta kopējās izmaksas ir 545 406,79 eiro bez PVN, 85% no summas sedz valsts. 2021. gada 1. jūnijā Ministru kabinets šo projektu apstiprināja kā vienu no atbalstāmajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums.
Projekta ietvaros veikti vairāki energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi – siltinātas ārsienas, cokols, jumts un pagraba pārsegums. Veikta logu nomaiņa, veco ieejas mezglu nomaiņa pret blīvām ārdurvīm ar aizvērēj-mehānismiem, montējot tvaika un nokrišņu izolācijas perimetra lentas, apkures sistēmas procesora nomaiņa, decentralizētās ventilācijas sistēmas ierīkošana ar rekuperācijas sistēmu, kā arī gaismekļu nomaiņa. Atjaunojot ēku, padomāts arī par vides pieejamības jautājumiem – pie ēkas galvenās ieejas uzstādīts panduss.
Būvdarbi iestādē noritēja četrus mēnešus, darbus objektā veica SIA “LC būve”.
Atjaunoto ēku ar lielu entuziasmu un gandarījumu izrādīja Ogresgala PII “Ābelīte” direktora vietnieks izglītības jautājumos Jānis Iklāvs, kurš pastāstīja, ka vides uzlabošanā aktīvi iesaistījušies arī paši iestādes darbinieki. Kopīgiem spēkiem, izmantojot būvmateriālu atlikumus, darbinieki špaktelēja un krāsoja sienas gan gaiteņos, gan grupiņās, lai gala rezultāts būtu vēl patīkamāks. J. Iklāvs augstu vērtē sadarbību ar būvniekiem, kuri lauzuši populārākos stereotipus par būvniekiem. “Viņi ļoti toleranti izturējās gan pret mums, gan viens pret otru. Liels paldies uzņēmuma galvenajam būvniekam Rihardam Asniņam un pārējiem speciālistiem par atsaucību, jauko pretimnākšanu. Prieks, ka uzņēmums savā kolektīvā integrē arī cilvēkus ar kustību traucējumiem,” teic J. Iklāvs.
Jautāts par jauno ventilācijas sistēmu, J. Iklāvs stāsta, ka jaunā iekārta katrā guļamistabā un grupā mēra CO2 koncentrāciju. Jo rādījums ir mazāks, jo gaisa kvalitāte ir labāka. Sasniedzot noteiktu iedaļu, iekārta sāk strādāt ar lielāku jaudu, lai gaisa kvalitāte atjaunotos. “Par šādu ventilācijas sistēmu nepieciešamību izglītības iestādēs šobrīd runā visā valstī, un varam būt lepni, ka mūsu iestādē tāda jau ir ierīkota. Arī bērni novērtē jauno iekārtu un seko līdzi mērījumiem,” piebilst J. Iklāvs.
Remontdarbu laikā iestādes kolektīvs un audzēkņi bija pārcēlušies uz telpām Ogresgala Tautas namā, kas bijis milzīgs izaicinājums gan darbiniekiem, gan bērniem un vecākiem. PII vadītāja Līga Zaķe teic lielu paldies vecākiem par izturību. “Tas nebija vienkārši, taču tas bija to vērts. Esam atgriezušies skaistā ēkā, mums ir jauns, gumijots sporta laukums, kur bērni droši varēs spēlēties.” Arī J. Iklāvs, atceroties vasaras notikumus, stāsta, ka tautas nams piedzīvojis varenus piedzīvojumus. Šovasar tur valdīja tāda rosība un dzīvība. Liels paldies Ogres novada Kultūras centra direktorei Elīnai Aupei, kuras pārziņā ir arī Ogresgala tautas nams, par pretimnākšanu, arī viņa ļoti palīdzēja,” piebilst J. Iklāvs.
PII “Ābelīte” saimniecības pārzine Inga Nagle ir gandarīta, ka šogad izdevies īstenot šādu projektu, jo iestāde jau vairāku gadu garumā piedalās eko programmā; piecu gadu garumā vākti dati par energoefektivitāti – elektrības, siltumapgādes patēriņu, ūdens izlietojumu. “Izvērtējot datus, gada beigās mēs vienmēr secinājām, ka rādītāji samazinās, esam ieekonomējuši, līdz ar to varējām ietaupīt finanšu līdzekļus,” komentēja saimniecības pārzine.
Kā stāsta PII vadītāja L. Zaķe, jaunās pārmaiņas gan darbinieki, gan bērni un vecāki uzņēmuši ļoti pozitīvi. Pērn pašvaldība piešķīra līdzekļus sporta laukuma un gājēju celiņu atjaunošanai, savukārt šogad iestādei ir jauna, skaista fasāde, moderns LED apsgaismojums telpās, kā arī krietni siltākas iekštelpas. “Iepriekš mums bija pavēsi, taču šobrīd priecājamies par siltumu. Paldies pašvaldībai un domes priekšsēdētājam! Jaunā ēka patīk ne vien bērniem, vecākiem un iestādes kolektīvam, bet arī pagasta iedzīvotājiem. Tas ir ieguvums ne tikai iestādei, bet arī pagastam kopumā.”