Kā stāsta Ogresgala pagasta vadītāja Ilze Čiščakova, Bumbieru ielas rekonstrukcija ir ilgi gaidīts un ļoti nozīmīgs projekts. Pagasts attīstās, turpina pieaug iedzīvotāju skaits, līdz ar to nepieciešama arī atbilstoša, sakārtota infrastruktūra. Darbu rezultātā Ogresgalā būs vēl viena sakārtota iela – gan ērta satiksmei, gan droša iedzīvotājiem, jo ielas garumā tiks izbūvēts arī gājēju celiņš, nodrošinot drošu nokļūšanu uz blakus esošajām mācību iestādēm.
Darbus objektā veic SIA "Imberteh”, līguma cena - 295 999,09 eiro bez PVN.
Pagasta vadītāja informē, ka šogad uzsākta arī mazākas nozīmes ielu atjaunošana. Cietais segums uzklāts Upes ielā, šobrīd darbi norit Rankas ielā. Nākamgad plānots sakārtot Gravas ielu. I. Čiščakova cer, ka varēs pārbūvēt arī Vidus prospektu, kas ir salīdzinoši noslogota iela.