Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Čiščakova skaidro, ka konkurss tika rīkots, lai noskaidrotu bērnu un pusaudžu vēlmes un redzējumu aktīvās atpūtas laukumu izveidē Ogresgalā un Ciemupē. “Ir svarīgi zināt, ko bērni un pusaudži paši vēlas, kādi ir viņu priekšlikumi par rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu iekārtošanu,” uzsver I. Čiščakova.
Konkursa ietvaros bērni un pusaudži tika aicināti līdz 30. augustam iesniegt savus radošos darbus par vienu no pagasta pārvaldes ieteiktajiem objektiem – bērnu rotaļu laukumu Ogresgalā, bērnu rotaļu laukumu Ciemupē un aktīvās atpūtas laukumu Ogresgalā.
“Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam un piedalījās konkursā, savā radošajā darbā atainojot redzējumu par bērnu rotaļlaukumu vai aktīvās atpūtas laukuma ierīkošanu. Šie bērnu un pusaudžu ierosinājumi mums ļoti noderēs. Mūsu uzdevums, plānojot bērnu rotaļlaukumu un aktīvās atpūtas zonas izveidi un aprīkojuma izvēli šo laukumu iekārtošanā, būs izvērtēt, kas no bērnu priekšlikumiem būtu ieviešams,” atklāj Ogresgala pagasta vadītāja.
Radošo ideju un priekšlikumu konkursam tika iesniegti 12 darbi – 10 zīmējumu formātā un 2 maketi. Kopīgi gatavotu maketu konkursam iesniedza Dārta Bormane un Arnita Poriņa, savukārt Adrians Beļakovs-Ceimers savu maketu darinājis viens pats. Zīmējumu formātā konkursam darbus iesniedza Daniels un Adrians Grinhāgeni (abi brāļi iesnieguši kopīgi veidotu darbu), Fēlikss Pocis, Letīcija Poce, Santis Ančuks, Artis Purviņš, Ralfs Purviņš un Anna Ezeriņa, Rūdolfs Kukainis, Jēkabs Rūtiņš un Elīza Rūtiņa. Darbu veidotāju vecums – no 5 līdz 15 gadiem,
Visi konkursa dalībnieki saņēma Ogresgala pagasta pārvaldes balvas Ogresgala pagasta svētkos šī gada 4. septembrī. “Paldies bērniem, paldies viņu vecākiem par atbalstu! Bieži vien mēdz teikt, ka bērni un pusaudži visu tika grib lauzt un postīt, bet redzam, ka bērni un pusaudži arī prot radīt. Prieks par to!” ar gandarījumu atzīst I. Čiščakova.