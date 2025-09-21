OIK naudas atgūšana piesaista interesi – Ogrē divās stundās parakstīti 250 līgumi

“Šodien visvairāk cilvēkiem bija jautājumi par cesijas līguma detaļām,” portālam OgreNet skaidroja zvērināts advokāts Artis Stucka. “Mēs skaidrojām, ka pēc būtības tā ir prasījuma tiesību nodošana, jo cilvēks var pats uzturēt prasību par nelikumīgi iekasētā OIK atgūšanu, pats arī maksāt advokātiem, iesniegt prasību tiesā un pārstāvēt savas intereses. Taču šajā gadījumā, noslēdzot līgumu ar biedrību, viņa vietā to dara biedrība, turklāt līguma slēgšana ir bez maksas.”
Kā zināms, no 2005. līdz 2023. gadam ikviens elektroenerģijas patērētājs Latvijā bija spiests maksāt obligātā iepirkuma komponenti (OIK), kas atzīta par prettiesisku gan Eiropas Parlamentā, gan Latvijas Saeimā un valdībā. Tagad iedzīvotājiem ir iespēja atprasīt šos līdzekļus.
Biedrība “Tiesiskums.lv” atgādina, ka OIK atgūšanas procesa uzsākšanai līdz šā gada 1. oktobrim var pieteikties ikviena fiziska vai juridiska persona, kam šajā periodā bijis noslēgts līgums ar kādu no Latvijā strādājošajiem elektrības tirgotājiem.
Visērtāk to izdarīt elektroniski, reģistrējoties biedrības mājas lapā https://tiesiskums.lv, izmantojot elektronisko parakstu vai Smart ID. Savukārt tie iedzīvotāji, kuriem šādu iespēju nav, līgumu var parakstīt klātienē biedrības organizēto forumu laikā. Pieteikties OIK maksājumu atgūšanai var arī tie komersanti, kuru uzņēmumi dažādu iemeslu dēļ šobrīd vairs nestrādā vai ir mainījušies to īpašnieki. Fiziskām personām līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, savukārt juridisku personu pārstāvjiem obligāti nepieciešams zināt uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Tāpat līgumus katru trešdienu iespējams parakstīt Latvijas Pensionāru federācijas birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, trešajā stāvā 317. kabinetā no pulksten 15.00 – 18.00. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.
Gan reģistrācija biedrības mājas lapā, gan līgumu slēgšana klātienē visiem iedzīvotājiem ir bez maksas. Atlīdzība par biedrības izdevumiem tiks ieturēta tikai pēc pozitīva rezultāta sasniegšanas.