No 30. oktobra līdz 5. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
Mateo, Zemguss, Arvīds, Eliass, Adrians, Henrijs, Vilis, Rūbija, Valdis, Roberts.
No 30. oktobra līdz 5. novembrim mūžībā devušies:
Birzgalē
Mārtiņš Vasiļūns (1958)
Jumpravā
Ludmila Kokina (1953)
Lielvārdē
Janīna Margeviča (1937)
Madlienā
Velga Balode (1942)
Jānis Ojārs Bičevskis (1930)
Ogrē
Ivans Boļšakovs (1945)
Kaspars Cirītis (1940)
Anastasija Malkova (1932)
Andrejs Pogorelovs (1972)
Nikolajs Taranovs (1939)
Staņislavs Trukšāns (1939)
Valentina Vološčenko (1927)
Suntažos
Genovefa Grišule (1934)