No 30. oktobra līdz 5. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie, savukārt mūžībā devušies 13 novadnieki.

No 30. oktobra līdz 5. novembrim pasaulē nākuši un Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:

Mateo, Zemguss, Arvīds, Eliass, Adrians, Henrijs, Vilis, Rūbija, Valdis, Roberts.

No 30. oktobra līdz 5. novembrim mūžībā devušies:

Birzgalē

Mārtiņš Vasiļūns (1958)

Jumpravā

Ludmila Kokina (1953)

Lielvārdē

Janīna Margeviča (1937)

Madlienā

Velga Balode (1942)

Jānis Ojārs Bičevskis (1930)

Ogrē

Ivans Boļšakovs (1945)

Kaspars Cirītis (1940)

Anastasija Malkova (1932)

Andrejs Pogorelovs (1972)

Nikolajs Taranovs (1939)

Staņislavs Trukšāns (1939) 

Valentina Vološčenko (1927)

Suntažos

Genovefa Grišule (1934)

